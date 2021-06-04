Анна Попова стала одним из разработчиков вакцины «ЭпиВакКорона»

07:55 4.06.2021

Глава Роспотребнадзора Анна Попова стала одним из разработчиков вакцины против коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" от новосибирского научного центра "Вектор". Как пишет "Новая газета", имя главы ведомства значится в описании патента на препарат, опубликованного на сайте Роспатента.

В Роспотребнадзоре подтвердили участие Поповой в разработке, отметив, что она, являясь доктором медицинских наук "участвовала в разработке препарата в аспекте применения вакцины в популяции".

Всего в авторах патента указаны 12 человек, в основном - члены ученого совета "Вектора".

Вакцина "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована в России в октябре 2020 года. Она стала вторым препаратом для защиты от COVID-19, разработанным в стране. Клинические испытания начались в начале декабря, в гражданский оборот она поступила 1 января.

Препарат создан на основе искусственно синтезированных фрагментов S-белка вируса SARS-CoV-2. По данным Роспотребнадзора, по результатам двух фаз клинических исследований эффективность вакцины составила 100%.