Анна Попова стала одним из разработчиков вакцины «ЭпиВакКорона»
Глава Роспотребнадзора Анна Попова стала одним из разработчиков вакцины против коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" от новосибирского научного центра "Вектор". Как пишет "Новая газета", имя главы ведомства значится в описании патента на препарат, опубликованного на сайте Роспатента.
В Роспотребнадзоре подтвердили участие Поповой в разработке, отметив, что она, являясь доктором медицинских наук "участвовала в разработке препарата в аспекте применения вакцины в популяции".
Всего в авторах патента указаны 12 человек, в основном - члены ученого совета "Вектора".
Вакцина "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована в России в октябре 2020 года. Она стала вторым препаратом для защиты от COVID-19, разработанным в стране. Клинические испытания начались в начале декабря, в гражданский оборот она поступила 1 января.
Препарат создан на основе искусственно синтезированных фрагментов S-белка вируса SARS-CoV-2. По данным Роспотребнадзора, по результатам двух фаз клинических исследований эффективность вакцины составила 100%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Хех -то манипулирует, а вам надо бы научиться проверять логику.. Возраст обязывает думать...
Надо сравнивать смертность среди зараженных.
Тогда получается, что смертность от ковида довольно большая, смертность не выдумаешь, это трупы, у нас их положено вскрывать всех, подтверждая диагноз, а от вакцины, даже от пфайзера, толмбоз бывает, но все же это копейки..
Что, не участвовала в применении? :)
Ещё как...
Кто не знает, а таковых здесь большинство, она ещё и привилась именно этой эпиваккороной одной из первых..
Тогда ещё и Спутник толком не изучили, и он казался опасным для тех, у кого есть другие болезни, и многие ждали именно пептидную эпиваккорону от Вектора, очень серьезной организации..это же Вектор создал, например, вакцину от вируса Эболы, который вообще был смертельным..Кстати,лихорадка Эбола, такая и есть, просто умирали так быстро, что не успевали никого заразить..
забыли?
такое всю жизнь было, хорошо если реальный разработчик вообще указан
в примечании