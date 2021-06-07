Cына экс-премьера Дагестана оправдали по делу об убийстве студентки МГИМО
Коллегия присяжных заседателей большинством голосов оправдала сына экс-главы правительства Республики Дагестан Мухтара Меджидова Муртузали Меджидова, который был арестован по обвинению в убийстве студентки из МГИМО весной 2018 года, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Меджидова Шамиля Яндарбаева.
В апреле 2018 года под окнами МГИМО была найдена студентка из Казахстана Томирис Байсафу. Следователи не смогли ее допросить, так как девушка впала в кому и спустя три недели умерла в больнице. По словам свидетелей, до трагедии в аудитории на 4-м этаже университета она выясняла отношения со своим молодым человеком. Однако тогда уголовное дело было возбуждено по статье "Доведение до самоубийства".
Муртузали Меджидова, который является сыном экс-главы правительства республики Дагестан и бывшим молодым человеком студентки, задержали и арестовали спустя два года после смерти девушки. Ему было предъявлено обвинение в убийстве.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В данном случае ещё попробуй докажи убийство. Нужно добыть железобетонные факты....
Присяжные заседатели? Прекрасно знаем. Это те, у которых, когда дело касается Кавказа, всегда виноват асфальт.
...... Стыд
рулят.