Cына экс-премьера Дагестана оправдали по делу об убийстве студентки МГИМО

© KM.RU, Михаил Попов

Коллегия присяжных заседателей большинством голосов оправдала сына экс-главы правительства Республики Дагестан Мухтара Меджидова Муртузали Меджидова, который был арестован по обвинению в убийстве студентки из МГИМО весной 2018 года, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Меджидова Шамиля Яндарбаева.

В апреле 2018 года под окнами МГИМО была найдена студентка из Казахстана Томирис Байсафу. Следователи не смогли ее допросить, так как девушка впала в кому и спустя три недели умерла в больнице. По словам свидетелей, до трагедии в аудитории на 4-м этаже университета она выясняла отношения со своим молодым человеком. Однако тогда уголовное дело было возбуждено по статье "Доведение до самоубийства".

Муртузали Меджидова, который является сыном экс-главы правительства республики Дагестан и бывшим молодым человеком студентки, задержали и арестовали спустя два года после смерти девушки. Ему было предъявлено обвинение в убийстве.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.06.2021, 23:54
    Гость: Белая Русь

    В данном случае ещё попробуй докажи убийство. Нужно добыть железобетонные факты....

  2. 07.06.2021, 23:32
    Гость: НАрмальный пацан

    Присяжные заседатели? Прекрасно знаем. Это те, у которых, когда дело касается Кавказа, всегда виноват асфальт.

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