Авиакомпании запросили рекордное число рейсов на курорты Черного моря

Российские авиакомпании подали рекордное количество заявок на летние полеты к курортам Черного моря, пишет газета "Ведомости".

По данным издания, южные направления, а также направления на Калининград и Санкт-Петербург, планируется загрузить в 2-3 раза сильнее, чем это было в 2019 году. 

В первую очередь это связано с сохраняющимеся запретами на полеты за границу, на сегодняшний день разрешены полеты только в 43 страны. 

Так, Шереметьево рассчитывает на увеличение количества рейсов в Анапу, Геленджик, Симферополь и Сочи и обратно в 1,5–2 раза. Число полетов в Калининград вырастет на 11%.

В Домодедово сообщили, что число рейсов на южные курорты и в Калининград вырастет на 90% по сравнению с 2019 годом. Так, в Сочи перевозчики планируют леать 170 раз в неделю, в Симферополь - 193, в Геленджик - 53, в Анапу - 87, в Калининград - 77. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в региональных аэропортах. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.06.2021, 19:52
    Гость: Белая Русь

    Тебя заставляют в Сочи и Калининград летать? Это русские олигархи вводят локдауны в Париже и Берлине для туристов не из ЕС?

  3. 08.06.2021, 16:35
    Гость: сеня

    У олигархов нынче праздник... принудили все таки хитрых русских олухов раскошелиться на хозяйских курортах.

  4. 08.06.2021, 14:41
    Гость: Парацельс

    Если бы в стране была здоровая конкуренция, то при таком спросе через 5 лет у нас отели были бы не хуже чем в Турции.
    Но к сожалению бал правят чиновники, которые рубят эту конкуренцию на корню)

  5. 08.06.2021, 13:36
    Гость: Походу,

    кое-кто серьезно сбрендил.
    Ну, запихнут этим летом в Крым миллионов 10 несчастных туристов.
    А хотя бы воды на всех (включая самих крымчан) хватит?

Все комментарии (6)
Выбор читателей
«В мире предвоенная ситуация. Война, жестокая и беспощадная, готова вспыхнуть в любой момент»
«Кавказская политика» Кремля: кривое зеркало Новосибирска
Избранное
Украденное детство: кому нужны ремейки советских мультфильмов
Гусиные лапки, или бич современных девушек. Как избавиться от них?
«Работать больше — оплата ниже»: к чему ведет передача скорой помощи в частные руки
Лирический негодяй Андрей Панин
Силовиков защитят от журналистских расследований
Претензии на цивилизационное лидерство: зачем Турция вышла из «Стамбульской конвенции» о предотвращении насилия
В Польше запахло военным переворотом
Право на восстание и право на подавление
Макарошки не пошли на пользу: в эксперименте по жизни месяц на МРОТ «выжили» лишь четверо
Романтизм в музыке
Как прокачать навык виртуальных свиданий: советы от экспертов