Авиакомпании запросили рекордное число рейсов на курорты Черного моря
Российские авиакомпании подали рекордное количество заявок на летние полеты к курортам Черного моря, пишет газета "Ведомости".
По данным издания, южные направления, а также направления на Калининград и Санкт-Петербург, планируется загрузить в 2-3 раза сильнее, чем это было в 2019 году.
В первую очередь это связано с сохраняющимеся запретами на полеты за границу, на сегодняшний день разрешены полеты только в 43 страны.
Так, Шереметьево рассчитывает на увеличение количества рейсов в Анапу, Геленджик, Симферополь и Сочи и обратно в 1,5–2 раза. Число полетов в Калининград вырастет на 11%.
В Домодедово сообщили, что число рейсов на южные курорты и в Калининград вырастет на 90% по сравнению с 2019 годом. Так, в Сочи перевозчики планируют леать 170 раз в неделю, в Симферополь - 193, в Геленджик - 53, в Анапу - 87, в Калининград - 77.
Аналогичная ситуация наблюдается и в региональных аэропортах.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Тебя заставляют в Сочи и Калининград летать? Это русские олигархи вводят локдауны в Париже и Берлине для туристов не из ЕС?
А персонал?
У олигархов нынче праздник... принудили все таки хитрых русских олухов раскошелиться на хозяйских курортах.
Если бы в стране была здоровая конкуренция, то при таком спросе через 5 лет у нас отели были бы не хуже чем в Турции.
Но к сожалению бал правят чиновники, которые рубят эту конкуренцию на корню)
кое-кто серьезно сбрендил.
Ну, запихнут этим летом в Крым миллионов 10 несчастных туристов.
А хотя бы воды на всех (включая самих крымчан) хватит?