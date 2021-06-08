Авиакомпании запросили рекордное число рейсов на курорты Черного моря

10:52 8.06.2021

Российские авиакомпании подали рекордное количество заявок на летние полеты к курортам Черного моря, пишет газета "Ведомости".

По данным издания, южные направления, а также направления на Калининград и Санкт-Петербург, планируется загрузить в 2-3 раза сильнее, чем это было в 2019 году.

В первую очередь это связано с сохраняющимеся запретами на полеты за границу, на сегодняшний день разрешены полеты только в 43 страны.

Так, Шереметьево рассчитывает на увеличение количества рейсов в Анапу, Геленджик, Симферополь и Сочи и обратно в 1,5–2 раза. Число полетов в Калининград вырастет на 11%.

В Домодедово сообщили, что число рейсов на южные курорты и в Калининград вырастет на 90% по сравнению с 2019 годом. Так, в Сочи перевозчики планируют леать 170 раз в неделю, в Симферополь - 193, в Геленджик - 53, в Анапу - 87, в Калининград - 77.

Аналогичная ситуация наблюдается и в региональных аэропортах.