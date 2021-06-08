Рогозин не исключил новые уголовные дела в космической отрасли

Дмитрий Рогозин © KM.RU, Игорь Варнавский

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не исключил возбуждение новых уголовных дел в космической отрасли. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Департамент экономической безопасности и служба внутреннего аудита «Роскосмоса» внимательно изучают документы прошлых лет», — написал чиновник.

Ранее следователям передали материалы внутренней проверки о хищениях при поставках электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля МКС. Фигурантом данного дела стал экс-руководитель РКК «Энергия» Владимир Солнцев. Также начале июня СМИ узнали о том, что Следственный комитет РФ по Амурской области возбудило два уголовных дела в связи с махинациями на космодроме Восточный.

В мае этого года бывший глава Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Александр Селиверстов, которого обвиняют в растрате 108 миллионов рублей, получил пять лет колонии. Селиверстов допустил растрату данной суммы при закупке металла для производства ракет «Протон-М» и «Ангара».

Прошлой осенью глава службы внутреннего аудита «Роскосмоса» Артем Мельников заявил, что в 2019–2020 годах было возбуждено более 20 дел по материалам внутренних аудиторских проверок. Речь идет о хищениях, злоупотреблениях и превышении должностных полномочий на предприятиях госкорпорации.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.06.2021, 21:18
    Гость: Я худею!

    Отсюда вопрос: как происходит отбор кадров в Роскомосе?
    И после этого СамиЗнаетеКто заявляет, что у нас не 37-й год.
    У нас ДОЛЖЕН быть не 37-й, а 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 и 39-й!
    С соответствующими расстрелами.
    Потому что вся эта ворующая шелупонь уже ничего не боится, кроме смертной казни.

Все комментарии (11)
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