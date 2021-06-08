Шойгу пришел с внезапной проверкой в московский военкомат

Министр обороны РФ Сергей Шойгу © KM.RU, © РИА Новости Рамиль Ситдиков

Министр обороны России Сергей Шойгу внезапно посетил один из столичных военкоматов. 

На видео, которое появилось в Сети, глава Минобороны идет по коридору, сопровождающий его военнослужащий громко позвал одну из сотрудниц, на что Сергей Шойгу попросил его не кричать.

"Вы так еще красивее намного, чем по телевизору", - сделала комплимент Сергею Шойгу сотрудница военкомата. Несмотря на комплимент, глава военного ведомства подверг критике организацию работы комиссариата - в военкомате отсутстовало необходимое оборудование, в том числе компьютеры.

"У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет... Вы что как партизаны-то, в дупло письма закладываете?, — поинтересовался Шойгу. 

Комментируя замечание министра обороны об отсутствии в военкомате необходимой техники, источник Газеты.RU указал на проблемы с финансированием.

"Военкоматы финансируются по остаточному принципу, зарплаты у сотрудников там копеечные, все справки оформляются вручную, никакого компьютерного учета даже в несекретном делопроизводстве нет (о секретном и говорить не приходится), денег на автоматизацию не выделяется, а тем более компьютеры не подключены в какую-либо сеть и никакого обмена информацией между военкоматами просто не существует", — рассказал он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 09.06.2021, 02:10
    Гость: проверил бы

    и узнал что у сотрудников военкоматов есть и еще и побочный приработок Как говорится-платишь по таксе и немало платишь

  3. 09.06.2021, 01:24
    Гость: Глюк

    Шойгу ли не знать все тонкости работы военкоматов, ведь сам он так ловко увернулся от службы в армии.

  5. 08.06.2021, 23:00
    Гость: Не проверял бы,

    а вместо реставрации фортов в ФЗ увеличил бы оклады
    сотрудникам военкоматов, люди 10 рублей не получают, стыдоба,
    герой с дырой.

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