Шойгу пришел с внезапной проверкой в московский военкомат

17:02 8.06.2021

Министр обороны России Сергей Шойгу внезапно посетил один из столичных военкоматов.

На видео, которое появилось в Сети, глава Минобороны идет по коридору, сопровождающий его военнослужащий громко позвал одну из сотрудниц, на что Сергей Шойгу попросил его не кричать.

"Вы так еще красивее намного, чем по телевизору", - сделала комплимент Сергею Шойгу сотрудница военкомата. Несмотря на комплимент, глава военного ведомства подверг критике организацию работы комиссариата - в военкомате отсутстовало необходимое оборудование, в том числе компьютеры.

"У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет... Вы что как партизаны-то, в дупло письма закладываете?, — поинтересовался Шойгу.

Комментируя замечание министра обороны об отсутствии в военкомате необходимой техники, источник Газеты.RU указал на проблемы с финансированием.

"Военкоматы финансируются по остаточному принципу, зарплаты у сотрудников там копеечные, все справки оформляются вручную, никакого компьютерного учета даже в несекретном делопроизводстве нет (о секретном и говорить не приходится), денег на автоматизацию не выделяется, а тем более компьютеры не подключены в какую-либо сеть и никакого обмена информацией между военкоматами просто не существует", — рассказал он.