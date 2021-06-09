Госдума ужесточила наказание за повторное вождение в нетрезвом виде

© KM.RU, Алексей Белкин

Депутаты Госдумы приняли в третьем, итоговом чтении законопроект, который предполагает ужесточение ответственности за повторное вождение в нетрезвом виде. Это следует из данных нижней палаты парламента.

Согласно инициативе, увеличивается максимальный срок лишения свободы за неоднократное вождение в нетрезвом виде с двух до трех лет. Поправки вносятся в статью 264.1 УК РФ. Изменения затронут тех лиц, которые ранее водили автомобиль в нетрезвом виде, причинили тяжкий вред здоровью других людей или убили их по неосторожности и были осуждены за это.

В случае повторного управления авто в нетрезвом виде также предусмотрен штраф от 300 000 до 500 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода за период от двух до трех лет.

Согласно текущей версии закона, максимальное наказание за пьяное вождение составляет два года. Также для таких нарушений предусмотрен штраф в размере от 200 000 до 300 000 руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период от одного года до двух лет.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.06.2021, 18:14
    Гость: думаю так

    Чего проще - пожизненное лишение. Несколько колдырей попадут, остальные очень крепко задумаются.

  2. 09.06.2021, 17:58
    Гость: 303

    к сожалению, формально, с признаками пьяного вождения, может быть признан любой гражданин с остаточными следами какого нибудь корвалола или кудрявой петрушки в крови. При том. что принимал он его задолго до этого самого вождения

  3. 09.06.2021, 17:23
    Гость: вропейский быватель

    Долго рожали узурпаторы , а у нас зверства демоуракрактии - за повтор лишение пожизнено.

  4. 09.06.2021, 16:48
    Гость: личный опыт

    я бы написал на этот счет, что думаю про думаков, да модератор не пропустит.

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