Россияне смогут оформить автоматическое получение соцвыплат через Госуслуги

Ряд социальных выплат россияне смогут получать автоматически через портал Госуслуг, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

Речь идет о выплатах, связанных с жизненными событиями, такими как рождение ребенка или достижение пенсионного возраста. Подавать отдельных заявлений на данные выплаты не потребуется.

Для этого на портале Госуслуг появится дополнительный сервис, созданный в рамках социального казначейства. Для получения выплат россияне должны будут указать актуальные банковские реквизиты, которые всегда можно скорректировать онлайн. 

Для получения пособий, например по безработице, россияне должны будут подать заявление, но дополнительные справки при этом не потребуются. 

Согласно поручению президента России Владимира Путина, с 2022 года на проактивное начисление будут переведены федеральные выплаты, а с 2024 года — региональные.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.06.2021, 15:40
    Гость: Легко

    Сначала нужно купить компьютер. Затем заплатить за подключение и пользование Интернет, Затем зарегистрироваться и подтвердить в многофункциональном центре что ты это ты, затем научится пользоваться компьютером, затем открыть счет в банке, затем оформить заявление на енти выплаты, затем ........ Как в сказке "легкий хлеб"

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