Россияне смогут оформить автоматическое получение соцвыплат через Госуслуги

08:10 9.06.2021

Ряд социальных выплат россияне смогут получать автоматически через портал Госуслуг, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

Речь идет о выплатах, связанных с жизненными событиями, такими как рождение ребенка или достижение пенсионного возраста. Подавать отдельных заявлений на данные выплаты не потребуется.

Для этого на портале Госуслуг появится дополнительный сервис, созданный в рамках социального казначейства. Для получения выплат россияне должны будут указать актуальные банковские реквизиты, которые всегда можно скорректировать онлайн.

Для получения пособий, например по безработице, россияне должны будут подать заявление, но дополнительные справки при этом не потребуются.

Согласно поручению президента России Владимира Путина, с 2022 года на проактивное начисление будут переведены федеральные выплаты, а с 2024 года — региональные.