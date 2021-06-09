Власти назвали причину пожара в рязанской больнице

10:10 9.06.2021

В правоохранительных органах рассматривают все варианты произошедшего

Пожар в реанимационном отделении больницы им. Семашко в Рязани, предварительно произошел из-за возгорания аппарата ИВЛ. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия-24" губернатор Рязанской области Николай Любимов.

По его словам инцидент произошел в то время, когда медсестра осуществляла плановый забор крови у одного из пациентов, который находился в тяжелом состоянии и был подключен к ИВЛ.

"Причину будут выяснять специалисты, сейчас идет следствие. Видимо, произошло возгорание аппарата ИВЛ", - рассказал глава региона.

Теорию возгорания аппарата ИВЛ подтвердил другой источник агентству ТАСС. Отмечается, что это был аппарат иностранного производства PRUNUS Boaray 5000D.

В правоохранительных органах рассматривают все варианты: перегрузка, неисправность, короткое замыкание, неправильная эксплуатация.

Пожар в больнице произошел в ночь с 8 на 9 июня. В результате возгорания от отравления угарным газом погибли 3 человека, еще 11 пострадали.