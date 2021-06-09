Власти назвали причину пожара в рязанской больнице

PRUNUS Boaray 5000D

В правоохранительных органах рассматривают все варианты произошедшего

Пожар в реанимационном отделении больницы им. Семашко в Рязани, предварительно произошел из-за возгорания аппарата ИВЛ. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия-24" губернатор Рязанской области Николай Любимов.

По его словам инцидент произошел в то время, когда медсестра осуществляла плановый забор крови у одного из пациентов, который находился в тяжелом состоянии и был подключен к ИВЛ.

"Причину будут выяснять специалисты, сейчас идет следствие. Видимо, произошло возгорание аппарата ИВЛ", - рассказал глава региона.

Теорию возгорания аппарата ИВЛ подтвердил другой источник агентству ТАСС. Отмечается, что это был аппарат иностранного производства PRUNUS Boaray 5000D.

В правоохранительных органах рассматривают все варианты: перегрузка, неисправность, короткое замыкание, неправильная эксплуатация. 

Пожар в больнице произошел в ночь с 8 на 9 июня. В результате возгорания от отравления угарным газом погибли 3 человека, еще 11 пострадали.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.06.2021, 14:18
    Гость: Шило

    Все техногенные катастрофы в Росси начинаются словами: довертесь профессионалам.

Выбор читателей
Александр Бастрыкин © KM.RU, Алексей Белкин
Бастрыкин потребовал отпустить убившего нарушителя полицейского
Владимир Путин
Путин раскритиковал США за самоуверенность и провел параллель с СССР
«Кавказская политика» Кремля: кривое зеркало Новосибирска
Избранное
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Как сделать тайник в деревянном полу?
Питание для роста мышц
Кинопремьера «Райя и последний дракон»: праздник общей беды
Созаемщик и его роль в получении ипотечного кредита
Как помочь ребенку избавиться от вредных привычек
Инструкция по самостоятельной покраске автомобиля
Банкам долги спишет государство, а с нас сдерут три шкуры коллекторы с Росгвардией
Как быстро найти сотрудника в компанию
Значимость страхования предпринимательских рисков, документация, необходимая при заключении договора страхования
Садовая шпалера: 9 креативных идей наружного огрождения