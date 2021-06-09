Три человека погибли в результате пожара в рязанской больнице

07:23 9.06.2021

Три человека погибли в результате пожара в реанимационном отделении больницы имени Семашко в Рязани, сообщает РИА Новости.

Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС по Рязанской области в 3:36. Из больницы были эвакуированы 35 человек, пострадали 11 человек, трое погибли в результате отравления угарным газом.

"Одна медсестра среди пострадавших. Она среди тех из персонала, кто оказывали помощь при спасении людей. Остальные все пациенты", — приводит агентство информацию правительства региона.

Пажар был локализован и полностью потушен к 4:19. Причина возгорания и ущерб уточняются.