Умерла депутат Госдумы и сестра министра обороны Лариса Шойгу

Фото с сайта facebook.com

В возрасте 68 лет умерла депутат Государственной думы и сестра министра обороны России Лариса Шойгу. Об этом в Facebook рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны Шойгу. Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы в Государственной Думе», — написал он.

Неверов отметил, что за счет своих профессиональных и человеческих качеств Лариса Шойгу заслужила любовь и уважения как среди коллег и товарищей, так и в самых широких кругах общественности.

«Ее уход — большая потеря для всех нас», — заключил политик

Причины смерти Ларисы Шойгу пока не называются.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 10.06.2021, 18:46
    Гость: Да

    Переболела ковидом, позже получила инсульт.

    Таких довольно много. После ковида инсульт часто смертельный.

Все комментарии (22)
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