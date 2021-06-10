Умерла депутат Госдумы и сестра министра обороны Лариса Шойгу
В возрасте 68 лет умерла депутат Государственной думы и сестра министра обороны России Лариса Шойгу. Об этом в Facebook рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.
«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны Шойгу. Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы в Государственной Думе», — написал он.
Неверов отметил, что за счет своих профессиональных и человеческих качеств Лариса Шойгу заслужила любовь и уважения как среди коллег и товарищей, так и в самых широких кругах общественности.
«Ее уход — большая потеря для всех нас», — заключил политик
Причины смерти Ларисы Шойгу пока не называются.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Надорвалась, поднимая пенсионный возраст.
Траур когда в стране введут? 12 июня? Или 13 по результатам футбола?
Родственник коррупционеров что ли?
До пенсии не дотянула
Переболела ковидом, позже получила инсульт.
Таких довольно много. После ковида инсульт часто смертельный.