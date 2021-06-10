Суд оправдал саратовского депутата, обвиняемого в мошенничестве

19:51 10.06.2021

В отношении бывшего депутата Саратовской областной думы Андрея Беликова (был лишен депутатского мандата в июле 2019 года), обвиняемого в нескольких коррупционных преступлениях, был вынесен оправдательный приговор.

«Суд пришел к выводу об отсутствии в деяниях Беликова состава преступления как по части 4 статьи 159 УК РФ, так и по двум эпизодам части 8 статьи 204 УК РФ, и постановил оправдательный приговор», - говорится на сайте Ленинского районного суда Саратова.

Также за Беликовым признано право на реабилитацию и право на возмещение имущественного и морального вреда.

По версии следствия, генеральный директор крупнейшего в регионе автопредприятия АО «Автокомбинат №2» Беликов предоставлял в министерство социального развития области ложную информацию о том, что предприятие перевозит льготников, зная, что у того нет необходимых транспортных средств и водителей для перевозки пассажиров, напоминает «Интерфакс».

На основании этих документов, как считало следствие, он получил из регионального бюджета свыше 450 млн рублей в виде субсидий. Часть этих денег он распределил между индивидуальными предпринимателями, а более 15 млн рублей присвоил себе.

Дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Затем следственные органы также возбудили в отношении него новое уголовное дело по части 8 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере). По версии следствия, Беликов получил от двух саратовских предпринимателей более 5,3 млн рублей. За это незаконное вознаграждение, по данным СК, он передал им права на автобусные пассажирские перевозки, которые его предприятие выиграло на аукционах, а деньги присвоил.