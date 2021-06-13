Путин назвал цели встречи с Байденом
Президент России Владимир Путин в интервью на телеканале "Россия 1" заявил, что ему и его американскому коллеге Джо Байдену необходимо восстановить личные контакты, наладить прямой диалог и создать реально функционирующие механизмы взаимодействия.
"Есть о чем говорить. Такие общие темы есть. И если мы после встречи создадим механизмы работы по всем направлениям, мне кажется, это было бы хорошо, можно было бы сказать, что встреча прошла недаром", — сказал он.
Путин напомнил, что об этом же говорит Белый дом: есть несколько вопросов, интересных обеим сторонам, — стратегическая стабильность, региональные конфликты, в том числе в Ливии и Сирии, "забота об экологии в целом, в глобальном смысле" и кибербезопасность. Последнюю проблему он назвал самой важной, поскольку "отключения целых систем ведут к тяжелым последствиям", пишет РИА Новости.
Путин и Байден впервые встретятся в статусе президентов России и США 16 июня в Женеве. Саммит будет включать рабочую сессию и еще одну встречу в менее крупном формате.
Ранее стало известно, что после переговоров в Женеве лидеры проведут отдельные пресс-конференции. В Белом доме заявили, что считают такой формат "наиболее подходящим".
Комментарии читателей Оставить комментарий
И если поживём...
Я понял зачем гаранта вызывают в Женеву на ковёр. Чтобы отчитаться о вакцинации и объяснить боссу почему он её завалил, заявляя постоянно что у него огромное доверие электората. Вот именно поэтому московский и питерские градоначальники срочно ввели опять ограничения и ужесточения в злобе на электоральный саботаж вакцинации. Процент провакцинированных это же прямое доказательство отношения к власти к её институтам и к самому верховному.
Это же прямой и злобный плевок в лицо власти.
В Украине со всех утюгов уже несколько недель говорят, что главный предмет переговоров - Украина, Донбасс, репарации за Донбасс и Крым, НАТО, ЕС - Америка поможет. Что вскоре после указаний Байдена ВВП-у о том, что надо сделать, в США приедет Зе, и Байден предоставит детальный отчет(рипорт, понимаешь) о своих достижениях на переговорах. А чо? Особенно в Киеве масса людей ничем полезным не занятых, и в Украине в целом. И в России, вспоминая покойного А.Зиновьева с его подсчетами, сколько занято полезным трудом или деятельностью в РФ. Маловато насчитал. У них языково-ушечная деятельность.
...
Смотрите: американцы решают, встречаться или нет вообще. Где, когда, на каких условиях, что и как обсуждать, даже как проводить пресс-конференции. А его хотелки остаются его хотелками,- у них своя программа, и они её реализуют, без оглядки на желания допущенного на ковёр папуаса. Тем более все знают, что Байден, какой бы он ни был, представляет государство, а наш, как всегда,- только себя. Ну и своих друзей.
Президент США Джо Байден заявил, что нет "гарантии" изменить поведение такого лидера, как президент России Владимир Путин. При этом он отметил, что у России есть собственные проблемы, которые США могут использовать для переговоров.
"Нет никакой гарантии, что вы можете изменить поведение человека", - сказал Байден на пресс-конференции по результатам саммита Большой семерки в британском Корнуоллена, отвечая на вопрос, как он будет действовать на встрече с Путиным, сообщает CNN.
На вопрос, почему, по его мнению, Путин не изменил свое поведение в ответ на все действия, предпринятые США до этого момента, Байден сказал со смехом: "Это Владимир Путин"