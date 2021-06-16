Российская молодежь оказалась на 20% грустнее мировой

13:25 16.06.2021

Настроение молодых россиян — миллениалов и представителей поколения Z (зумеров) — в 2021 году снизилось сильнее, чем у их ровесников в мире, говорится в исследовании Deloitte, которая рассчитывает индекс настроения молодых людей.

Deloitte провела опрос 22,9 тыс. миллениалов и зумеров из 45 стран. В России в исследовании приняли участие 301 миллениал и 201 зумер. К миллениалам относят родившихся с января 1983 по декабрь 1994 гг., к зумерам — с января 1995 до декабря 2003 гг., пишет РБК.

Респонденты оценили по 100-балльной шкале ситуации в экономике, экологии и социополитической сфере, влияние бизнеса на общество и личное финансовое положение. Средний уровень настроения российских миллениалов составил 27 пунктов, ухудшившись на пять пунктов (у миллениалов по миру — 34), у российских зумеров — 29 баллов (по миру — 36).

При этом средние показатели тревоги российской молодежи ниже, чем в мире: среди миллениалов о постоянных тревогах заявили 31%, среди поколения Z — 39%, а в мире — 41% и 46% соответственно. Женщины оценивают обстановку пессимистичнее, чем мужчины, в среднем на 7–9 баллов. Также 39% российских миллениалок и 50% представительниц поколения Z сообщили, что испытывают тревогу все время. Среди российских мужчин эти показатели почти вдвое ниже — 23 и 29% соответственно.

В большей степени российских миллениалов волнуют неравенство в распределении богатств и доходов (41%), коррупция в бизнесе и политике (38%), здравоохранение/ борьба с заболеваемостью (35%). Тревоги по поводу системы здравоохранения и заболеваемости, напротив, оказались самыми существенными для миллениалов в мире.