Госдума повысила возраст приобретения отдельных видов оружия

16:18 16.06.2021

Госдума приняла в третьем чтении закон о дополнительных основаниях для отказа в выдаче лицензии на оружие и повышении возраста на приобретение некоторых видов оружия.

В частности, теперь приобрести охотничье оружие, а также огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны можно будет с 21 года, а не с 18 лет, как было ранее.

Как отмечает «Интерфакс», данное требование не будет касаться тех, кто прошел или проходит на момент покупки военную службу, а также служащих в государственных военизированных организациях и людей, имеющих воинские звания, специальные звания или классные чины юстиции.

Также отмечается, что граждане России, относящиеся к коренным малочисленным народам, ведущие традиционный образ жизни, а также граждане, занимающиеся профессиональной деятельностью, связанной с охотой, и работники юридических лиц с особыми уставными задачами имеют право приобретать охотничье оружие по достижении возраста 18 лет.

По достижению 18 лет также можно будет приобрести спортивное оружие, охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом для занятий спортом.

Что касается выдачи лицензий, то их предлагается не выдавать гражданам, имеющим снятую или погашенную судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, умышленное преступление средней тяжести, совершенное с применением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально изготовленных технических средств, наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов.

Также лицензию не смогут получить граждане, имеющие снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия, за преступление террористического характера и (или) экстремистской направленности, за преступление, совершенное в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, за умышленное преступление, совершенное с применением насилия в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней). Кроме того, запрет предлагается распространить на тех, кто два и более раз был осужден за совершение преступления.

Лицензию на оружие не смогут получить и те, кто был привлечен к административной ответственности за потребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, управление транспортным средством в состоянии опьянения либо передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, - до истечения одного года со дня окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

Закон также устанавливает запрет на распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений, содержащих инструкции по незаконному изготовлению или переделке оружия, основных частей огнестрельного оружия.