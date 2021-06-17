В Роспотребнадзор пожаловались на массовую подделку консервов из сайры

09:10 17.06.2021

Компания "Доброфлот" обратилась с жалобой в Роспотребнадзор на массовую фальсификацию консервов из сайры в магазинах, пишет РБК.

Отмечается, что массовые подделки были обнаружены несколько месяцев назад, когда сотрудники компании обратили внимание на то, что на полках магазинов много консервированной сайлы, при этом продукция "Доброфлота" не продается из-за более высокой цены.

"Кроме нас, ее никто не ловит, проверяем таможенную статистику — никто сайру в Россию не завозит. Сырья быть не может, а прилавки забиты сайрой. Берем анализы и понимаем, что она поддельная", — отметили в компании.

В "Доброфлоте" считают, что недобросовестные производители подменяют более дорогое сырье - сайру - более дешевым - сельдью.

По оценкам компании в России фальсифицировано около 54% консервов из сайры. Фальсифицированные консервы были обнаружены в магазинах 19 торговых сетей по всей России, в том числе в "Магните", "Ленте", Fix Price, Globus, "Светофоре", "Мария-Ра", "Низкоцене".

Основная причина фальсификации - подорожание сайры из-за сокращения улова. Отмечается, что рыба ушла от российских берегов и суда, которые могут ее добывать, уходят далеко в море. По словам специалистов, это связано с природной цикличностью, сайру из исключительной экономической зоны России вытеснила сардина иваси.

Запасы сайры снижаются во всем Тихоокеанском бассейне по биологическим причинам, констатирует представитель Росрыболовства. В 2020 году вылов сайры российскими рыбаками составил всего 800 т, что на 1,6 тыс. т ниже уровня 2019 года.