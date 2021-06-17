В Роспотребнадзор пожаловались на массовую подделку консервов из сайры
Компания "Доброфлот" обратилась с жалобой в Роспотребнадзор на массовую фальсификацию консервов из сайры в магазинах, пишет РБК.
Отмечается, что массовые подделки были обнаружены несколько месяцев назад, когда сотрудники компании обратили внимание на то, что на полках магазинов много консервированной сайлы, при этом продукция "Доброфлота" не продается из-за более высокой цены.
"Кроме нас, ее никто не ловит, проверяем таможенную статистику — никто сайру в Россию не завозит. Сырья быть не может, а прилавки забиты сайрой. Берем анализы и понимаем, что она поддельная", — отметили в компании.
В "Доброфлоте" считают, что недобросовестные производители подменяют более дорогое сырье - сайру - более дешевым - сельдью.
По оценкам компании в России фальсифицировано около 54% консервов из сайры. Фальсифицированные консервы были обнаружены в магазинах 19 торговых сетей по всей России, в том числе в "Магните", "Ленте", Fix Price, Globus, "Светофоре", "Мария-Ра", "Низкоцене".
Основная причина фальсификации - подорожание сайры из-за сокращения улова. Отмечается, что рыба ушла от российских берегов и суда, которые могут ее добывать, уходят далеко в море. По словам специалистов, это связано с природной цикличностью, сайру из исключительной экономической зоны России вытеснила сардина иваси.
Запасы сайры снижаются во всем Тихоокеанском бассейне по биологическим причинам, констатирует представитель Росрыболовства. В 2020 году вылов сайры российскими рыбаками составил всего 800 т, что на 1,6 тыс. т ниже уровня 2019 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Любовь к Родине, так это для РОссии, а мы живем в РФ, где нет ни какой Родины, а есть святейший и бабло, баблоЮ бабло и бабло, правда не у всех, а только у его окружения.
Вот вопрос, выведенного яйца не стоит! Ну прикрыть мошейников, пара пустяков!? Но: бесплатно отряд, на врага не поскачет!!! Слава ЕР!
Купить нормальные рыбные консервы сегодня почти нереально. Причем качество часто не зависит от изготовителя. Всё из перемороженного сырья, иногда это просто рыбный бульон из костей и кожи неизвестных водоплавающих. Жулики и спекулянты заправляют рыбной торговлей. В общем, тому же Дфлоту нечего на зеркало пенять, коли ...
Живу в Европе 45 лет. За всё это время Елена рыбные консервы раз или два и то только потому, что купил ради хохмы в Real,- в Германии. Рыбные консервы это извращённость.
Во первых, хоть это и "подделка" с точки зрения "доброфолота" но по сути обычная консерва нормального качества, на качество то никто не жаловался.
А вот слова "доброфолота" о том, что цена низкая, тут для покупателя уже повод призадуматься, а в чём причина, консервы одинаковые, а цена низкая у подпольных производителей.
Тут явно видно, что в цену "оригинала" заложены все налоги, сертификаты, взятки и их непомерная алчность в погоне за прибылью.
Я видел эти "оригинальные" консервы в магазине- цена этой несчастной сайры в масле 136р! (при стоимости свинины в соседнем магазине 275р)
Может простая консерва столько стоить? В СССР они стоили 15..30 копеек!
Подпольные производители явно демонстрируют основной рыночный механизм- преимущества конкуренции.
Причём махлюют оба, и легальный и нелегальный производитель, нелегальный просто игнорирует чиновничьи бумажные указявы, а легальный бессовестно накручивает цены.