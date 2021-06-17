Вузам рекомендовали пускать на очные занятия только привившихся студентов
На занятия в очном формате в высших учебных заведениях могут быть допущены только вакцинировавшиеся студенты, либо студенты со справкой о наличии антител, либо с документом о противопоказаниях к прививке.
Все остальные студенты должны будут обучаться в онлайн-формате. Как пишет ТАСС соответствующую рекомендацию столичным вузам выпустил Совет ректоров вузов Москвы и Московской области.
Отмечается, что вузы в достаточной мере отработали технологии работы в удаленном режиме, что позволяет поддерживать высокий уровень качества обучения. Тем самым права обучающихся будут соблюдены в полной мере.
В документе отмечается, что право на образование является неотъемлемым конституционным правом граждан России, однако "реализация любых конституционных прав, в том числе права на образование, не должна нарушать права и свободы других лиц и может быть ограничена в той мере, в какой это необходимо в целях защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц".
Кроме того, рекомендуется на основании постановления главного государственного санитарного врача по Москве в срок до 15 августа 2021 года обеспечить вакцинацию не менее 60% работников университетов, к началу нового учебного года провести информационную кампанию по информированию сотрудников и студентов о необходимости соблюдения социальной дистанции, ношения масок и других антиковидных мер.
В общежитиях предлагается отменить гостевой режим, усилить контроль на входе в университеты и ужесточить соблюдение профилактических мер, направленных на борьбу с коронавирусом.
Вузам также рекомендуется отменить все массовые мероприятия, включая очные выпускные вечера, летние школы и конференции. Ранее власти Москвы отменили общегородской выпускной в Парке Горького из-за эпидемической ситуации в городе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Врач дожлен утверждать лишь то, что проверенно им лично.
Где можно посмотреть твои труды в области вирусологии, иммунологии в объективном формате?
В дурдоме кто надел первым белый халат, тот и доктор.
Да ладно, не должны! Откуда инфа? Прививка, теоретически, не дает заболеть в тяжелой форме, а в легкой - бессимптомной - никто не отменял! Тогда вопрос: какие претензии к сегодняшним бессимптомникам, ради защиты от которых ввели все эти маски?
Гинцбург и Ко уже анонсировали новую вакцину от индийского штамма а вы говорите...наивныы...
Объявитс, новый штамм или очерпдрой вирус, о чем и предупреждал блин гец.
Жил-был дед. Этой зимой проходил он реабилитацию в больнице восстановительного лечения, в Голубом, МО.
Ввписался из больницы и решил привиться. Родственники настойчиво рекомендовали ему сделать анализ на антантитела. Еле уговорили. Сдал анализ. Результат через три дня.
Не удержался дед пошел и таки "поставил" прививку. К вечеру ему поплохело. На следующий день его не стало. А когда пришел анализ...оказалось что антитил у деда было очень много. Видимо он был бессимптомно болен. И подцепил это в больнице.
Возможно вот такие сейчас и заболеают после пераой прививки.