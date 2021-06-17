Вузам рекомендовали пускать на очные занятия только привившихся студентов

10:50 17.06.2021

На занятия в очном формате в высших учебных заведениях могут быть допущены только вакцинировавшиеся студенты, либо студенты со справкой о наличии антител, либо с документом о противопоказаниях к прививке.

Все остальные студенты должны будут обучаться в онлайн-формате. Как пишет ТАСС соответствующую рекомендацию столичным вузам выпустил Совет ректоров вузов Москвы и Московской области.

Отмечается, что вузы в достаточной мере отработали технологии работы в удаленном режиме, что позволяет поддерживать высокий уровень качества обучения. Тем самым права обучающихся будут соблюдены в полной мере.

В документе отмечается, что право на образование является неотъемлемым конституционным правом граждан России, однако "реализация любых конституционных прав, в том числе права на образование, не должна нарушать права и свободы других лиц и может быть ограничена в той мере, в какой это необходимо в целях защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц".

Кроме того, рекомендуется на основании постановления главного государственного санитарного врача по Москве в срок до 15 августа 2021 года обеспечить вакцинацию не менее 60% работников университетов, к началу нового учебного года провести информационную кампанию по информированию сотрудников и студентов о необходимости соблюдения социальной дистанции, ношения масок и других антиковидных мер.

В общежитиях предлагается отменить гостевой режим, усилить контроль на входе в университеты и ужесточить соблюдение профилактических мер, направленных на борьбу с коронавирусом.

Вузам также рекомендуется отменить все массовые мероприятия, включая очные выпускные вечера, летние школы и конференции. Ранее власти Москвы отменили общегородской выпускной в Парке Горького из-за эпидемической ситуации в городе.