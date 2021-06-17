Вузам рекомендовали пускать на очные занятия только привившихся студентов

Здание МГУ

На занятия в очном формате в высших учебных заведениях могут быть допущены только вакцинировавшиеся студенты, либо студенты со справкой о наличии антител, либо с документом о противопоказаниях к прививке.

Все остальные студенты должны будут обучаться в онлайн-формате. Как пишет ТАСС соответствующую рекомендацию столичным вузам выпустил Совет ректоров вузов Москвы и Московской области. 

Отмечается, что вузы в достаточной мере отработали технологии работы в удаленном режиме, что позволяет поддерживать высокий уровень качества обучения. Тем самым права обучающихся будут соблюдены в полной мере. 

В документе отмечается, что право на образование является неотъемлемым конституционным правом граждан России, однако "реализация любых конституционных прав, в том числе права на образование, не должна нарушать права и свободы других лиц и может быть ограничена в той мере, в какой это необходимо в целях защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц".

Кроме того, рекомендуется на основании постановления главного государственного санитарного врача по Москве в срок до 15 августа 2021 года обеспечить вакцинацию не менее 60% работников университетов, к началу нового учебного года провести информационную кампанию по информированию сотрудников и студентов о необходимости соблюдения социальной дистанции, ношения масок и других антиковидных мер.

В общежитиях предлагается отменить гостевой режим, усилить контроль на входе в университеты и ужесточить соблюдение профилактических мер, направленных на борьбу с коронавирусом.

Вузам также рекомендуется отменить все массовые мероприятия, включая очные выпускные вечера, летние школы и конференции. Ранее власти Москвы отменили общегородской выпускной в Парке Горького из-за эпидемической ситуации в городе.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.06.2021, 16:33
    Гость: Классика

    Врач дожлен утверждать лишь то, что проверенно им лично.
    Где можно посмотреть твои труды в области вирусологии, иммунологии в объективном формате?
    В дурдоме кто надел первым белый халат, тот и доктор.

  2. 17.06.2021, 16:28
    Гость: cat

    Да ладно, не должны! Откуда инфа? Прививка, теоретически, не дает заболеть в тяжелой форме, а в легкой - бессимптомной - никто не отменял! Тогда вопрос: какие претензии к сегодняшним бессимптомникам, ради защиты от которых ввели все эти маски?

  3. 17.06.2021, 16:08
    Гость: Эта музыка будет вечной...

    Гинцбург и Ко уже анонсировали новую вакцину от индийского штамма а вы говорите...наивныы...

  4. 17.06.2021, 16:04
    Гость: Не остановит!

    Объявитс, новый штамм или очерпдрой вирус, о чем и предупреждал блин гец.

  5. 17.06.2021, 16:02
    Гость: Он умер после прививки /быль/

    Жил-был дед. Этой зимой проходил он реабилитацию в больнице восстановительного лечения, в Голубом, МО.
    Ввписался из больницы и решил привиться. Родственники настойчиво рекомендовали ему сделать анализ на антантитела. Еле уговорили. Сдал анализ. Результат через три дня.
    Не удержался дед пошел и таки "поставил" прививку. К вечеру ему поплохело. На следующий день его не стало. А когда пришел анализ...оказалось что антитил у деда было очень много. Видимо он был бессимптомно болен. И подцепил это в больнице.

    Возможно вот такие сейчас и заболеают после пераой прививки.

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