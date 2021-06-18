Минсельхоз предложил завозить рабочих-мигрантов на чартерных поездах
Минсельхоз совместно с РЖД рассматривают возможность запуска чартерных поездов для ввоза мигрантов для сезонных работ в поле, пишет газета «КоммерсантЪ». Этот вопрос обсуждался на совещании в министерстве на минувшей неделе.
На текущий момент трудовые миграны могут попасть в Россию только с помощью чартерных авиарейсов, что существенно повышает транспортные расходы участников рынка. В связи с этим регионы ранее запрашивали о возможности организовать перевозки рабочих поездами, что позволит сохранить темпы развития российского АПК.
Так, средняя стоимость авиабилета на одного рабочего составляет 80 тыс. рублей. Тогда как РЖД оценил стоимость проезда в чартерном поезде в 12 тыс. руб. на человека.
Как отметили в РЖД, сейчас для перевозки пассажиров поездами международного сообщения нужно решение оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. В компании заявили, что готовы обеспечить перевозки трудовых мигрантов в Россию, если такое решение будет принято, однако для этого должен быть определен заказчик перевозок, с которым заключат договор. Пока заявок на перевозку иностранных граждан поездами в РЖД не поступало.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"черные кожаные люди производство СНГ, с доставкой, чартер РЖД,возможен самовывоз"
Одни уже в трюмах завозили,теперь на коленях стоят и ботинки целуют. Так что чиновники Минсельхоза пусть их на пероне на коленях встречают и сразу аймаки целуют. А нас в это пусть не впутывают.
Жизнь мигранта и опасна
и страшна...
И на первый взгляд -
Как будно не видна...
Как и стоило ожидать рано или поздно у власти появится идея завозить рабочий скот вагонами.
Второй вопрос, а почему местные не хотят работать на такой работе? тут вопрос даже не в организации жилья сезонным рабочим, тут вопрос банально в зарплате. По сути, в РФ за такую работу "готовы" платить такой минимум, что за сезон едва можно заработать на обратный билет домой. Может у мигрантов это нормальные деньги, у нас просто нет смысла за такую ЗП работать, тем более, что половину на месте отдашь за питание и прочее.
В Испании сезонным рабочим- иностранцам за работу по уборке урожая фруктов и маслин платят в сутки от 30 евро. В Финляндии в среднем за 1 кг клубники работодатели платят 1 евро. Сбор лесных ягод – труд более сложный, но и платят за него лучше. В зависимости от того, какие ягоды вы собрали, платят от 1 до 10 евро за килограмм. За сезон запросто можно заработать до 2..3 тыс евро. У нас абсолютно нереально заработать 200...250тр на такой работе в сезон.
Работодатели в РФ изначально настроены на то, что бы как можно больше выполненной работы было бесплатной для них. Если в той же Финляндии те кто собирают ягоды и те кто таскают ящики получают свою зарплату, то в РФ работодатель из сезонного рабочего постарается сделать и землеройку и грузчика и еще кого угодно.
В РФ так и не смог появится легендарный и мифический "гайдаровский рынок", он ограничился лишь невидимой рукой которая шарит по карманам народа.
Пусть себе ездят как им самим угодно...важен компьютерный УЧЕТ.И отсутствие коррупционной составляющей.В наш Век это элементарно.