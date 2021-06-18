Минсельхоз предложил завозить рабочих-мигрантов на чартерных поездах

09:55 18.06.2021

Минсельхоз совместно с РЖД рассматривают возможность запуска чартерных поездов для ввоза мигрантов для сезонных работ в поле, пишет газета «КоммерсантЪ». Этот вопрос обсуждался на совещании в министерстве на минувшей неделе.

На текущий момент трудовые миграны могут попасть в Россию только с помощью чартерных авиарейсов, что существенно повышает транспортные расходы участников рынка. В связи с этим регионы ранее запрашивали о возможности организовать перевозки рабочих поездами, что позволит сохранить темпы развития российского АПК.

Так, средняя стоимость авиабилета на одного рабочего составляет 80 тыс. рублей. Тогда как РЖД оценил стоимость проезда в чартерном поезде в 12 тыс. руб. на человека.

Как отметили в РЖД, сейчас для перевозки пассажиров поездами международного сообщения нужно решение оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. В компании заявили, что готовы обеспечить перевозки трудовых мигрантов в Россию, если такое решение будет принято, однако для этого должен быть определен заказчик перевозок, с которым заключат договор. Пока заявок на перевозку иностранных граждан поездами в РЖД не поступало.