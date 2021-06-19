Путин назвал имена кандидатов в лидеры списка «Единой России» на выборах

15:41 19.06.2021

Владимир Путин предложил свою пятерку кандидатов в лидеры списка "Единой России" на выборах в Государственную Думу РФ восьмого созыва в сентябре этого года. Об этом он заявил на проходящем в Москве съезде партии.

По мнению президента, возглавить его должны министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров. Кроме них в первую пятерку лидеров он предложил главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, руководителя образовательного центра "Сириус" Елену Шмелеву и уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову.

Партия "Единая Россия" в субботу дала старт юбилейному предвыборному съезду, его открыл председатель партии Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в столице из-за роста заболеваний коронавирусом число гостей и делегатов сокращено втрое. По данным партии, съезд проводится с учётом всех эпидемиологических мер безопасности.

Голосование на выборах в Государственную Думу РФ восьмого созыва будет проходить в течение трех дней подряд: 17, 18 и 19 сентября. Об этом решении заявила накануне глава ЦИК Элла Памфилова.