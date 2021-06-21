Ситуация с коронавирусом выявила глубокий кризис доверия народа к власти. Людей постоянно обманывают – украли советскую страну, украли вклады, украли народную собственность. Многократно обвалили рубль. По совету МВФ провели пенсионную реформу, снова обокрали людей

В России распространяется обязательная вакцинация, началась сегрегация населения – не сделаешь прививку – будешь уволен, ограничен в передвижении по стране, в посещении общественных, развлекательных и прочих учреждений, в учёбе. Фактически сейчас власть проходит проверку на доверие народа и эту проверку проваливает – не доверяет около 80% населения. На данный момент привито более 13% (17.06.2021 г.). И многие из них – по необходимости и под давлением (военные, бюджетники).

Долговой кризис



В основе нынешней глобальной смуты – это кризис капитализма, который привёл к кризису западного мира, белой расы (её вымирание, духовная, интеллектуальная и физическая деградация) и всего человечества. Основное противоречие капитализма – долговой кризис, вызванный ссудным процентом.

Если вы раздаёте кредиты со ставкой выше уровня рентабельности производства, вы неизбежно получаете долговой кризис. А последние десятилетия не только выдают кредиты, но надули массу финансовых, фондовых, спекулятивных, по своей сути, «пузырей». Плюс разбрасывали деньги для спасения своих экономик, банков и финансовых организаций.

Ранее эту проблему решали с помощью большой войны. Кризис капитализма вызвал две мировые войны. В ходе них сожгли часть противоречий, разрушили и обновили инфраструктуру, ограбили до нитки Германию, Австро-Венгрию (дважды), Турцию, Японию и Россию (по одному разу). Построили новый мировой порядок (Ялтинско-Потсдамская система), остатки которого существуют и сейчас.

Кризис капитализма, который вызревал в 70–80-е годы, удалось временно заморозить с помощью развала и ограбления России-СССР. В сущности, холодная война была третьей мировой. Но уже нового типа – с локальными войнами в третьем мире, тайными операциями спецслужб, противостоянием воли, идей, экономик, гонкой вооружений, в науке и технике и т.д. Горбачёв в Женеве и на Мальте от лица «пятой колонны», которая продалась за западные «печеньки» (власть и собственность), сдал советскую цивилизацию и народ.

Тотального ограбления СССР и стран соцблока хватило всего на несколько лет. Уже в конце 90-х годов глобальный мир оказался перед «разбитым корытом». Проблему отодвинули частичными решениями – показательный разгром Югославии, новые финансовые «пузыри», накачивание ВПК, суррогат мировой войны в виде «международного терроризма». Затем устроили разгром и грабеж ряда стран, в частности, Ирака. «Арабская весна», уничтожение Ливийской Джамахирии и грабеж её ресурсов. Создан ещё один «мировой враг» – Чёрный халифат. Открывается ближневосточный фронт четвертой мировой войны. Ирак и Сирия превращены в поле боя.

Операция «вирус»



Но этого мало. Поэтому одновременно обкатывают операцию «вирус». Информационно активно внедряют в сознание людей различные постапокалиптические картинки – «Обитель зла», «Ходячие мертвецы» и многие другие. Проводят обкатку различных эпидемий – коровье бешенство, свиной и птичий грипп и пр. Эболу Обама в 2014 году, вообще, назвал мировой угрозой. Оказалось, что фальстарт. Однако обкатку провели, денег фармацевтические корпорации заработали.

В 2020 году начали операцию «вирус» («пандемия»). По всей планете устроили страх и ужас. Вирусную вспышку превратили в суррогат мировой войны. Результаты такие же – высокая смертность от развала здравоохранения, запретов, локдаунов, стресса, снижения уровня доходов, бедности, падения иммунитета и т.д. Падение ведущих экономик мира, разорение среднего класса.

«Вирус» подрывает национальные государства, которые теперь действуют под диктовку ООН, ВОЗ и МВФ. Попытки сопротивления, как Швеции и Белоруссии, подавили, назвали безумием. Разрушены целые отрасли экономики. Повсеместно уничтожается средний класс. При этом богатые и сверхбогатые становятся ещё богаче, а бедные – беднее. Вводятся элементы сегрегации: деление на «чистых» (сделавших прививку и готовых делать её бесконечно) и «нечистых».

Таким образом, «пандемия» – в первую очередь информационное оружие. Новый вирус, который для человечества не страшнее ВИЧ, рака, наркотиков, алкоголя, плохой пищи, повсеместного развала медицины (они уносят в год намного больше жизней), превратили в тотальную угрозу вроде Т-вируса из «Обители зла».

С помощью нагнетания истерики, ужаса, террора властей народонаселение планеты загонят в «новый дивный мир». Новую рабовладельческую цивилизацию, где будут только господа и рабы.

Попутно решают задачу сокращения «избыточного» поголовья людей. «Сверхсмертность» повсеместно вызвана развалом системы здравоохранения, массовой физической культуры, резким падением качества продуктов питания, резким падением иммунитета людей, которых с утра до вечера запугивают, стращают. Тем, что людей подсадили на лекарства, которые они поедают горстями, вместо профилактики, внедрения стандартов ЗОЖ, массовой физкультуры, развития спорта в детсадах, школах и вузах (спорт оставлен профессионалам, остальным – саморазрушение).

Доверие народа



К сожалению, власти России действуют по указкам ВОЗ, ООН и МВФ. Правительство, полностью провалившись с кампанией вакцинации (к середине июля обещали 60% вакцинированных), решило переложить ответственность на регионы и работодателей. На самих граждан. Мол, не хотите по-хорошему – будет иначе. Уволим, не пустим в кино, театр, в торговый центр, в учебное заведение. При этом верховная власть умывает руки, не желая принимать законы о принудительной вакцинации, так как это очень непопулярная мера (как повышение пенсионного возраста). Ответственность спихивают на регионы и бизнес. Всё это происходит в условиях сильного падения уровня жизни и революции цен (Революция цен и угроза новой русской смуты).

Почему народ не хочет прививаться?



Во-первых, массовое сознание народа не видит большой угрозы в новом вирусе, воспринимает его вроде нового гриппа.

Во-вторых, уже тридцать лет систему здравоохранения «реформируют», «оптимизируют» (по сути, ломают и сокращают) и переводят на коммерческие рельсы. То есть нет доверия к вакцине. Нет доверия к новой коммерческой медицине. К примеру, прививки против сезонного гриппа, хороший способ освоения средств. Какой вирус гриппа придёт, попробуй угадай.

В-третьих, самое важное, доверие к власти. В СССР все делали положенные прививки без сомнений. Раз надо, то надо. Над пожилым Брежневым могли смеяться, рассказывать анекдоты, но власть в лице партии уважали. В современном Китае народ дисциплинированно прививается. Люди доверяют компартии и Си Цзиньпину. В России с доверием туго. Не доверяют 80%!

Людей постоянно обманывают – украли советскую страну, украли вклады, украли народную собственность. Многократно обвалили рубль. По совету МВФ провели пенсионную реформу, снова обокрали людей.

С 2014 года народ с каждым годом всё беднее. Крымская победа уже забыта, закрыта повседневными трудностями. Где великие задачи и их реализация в России? В Китае полностью преодолена бедность, поставлена задача достижения среднезажиточного общества к 2035 году, что будет явно выполнено раньше. Китай буквально на глазах стал второй сверхдержавой. В РФ – пустота! Только постоянное «завинчивание гаек», что ещё больше ухудшает жизнь простых людей, добивает средний и мелкий бизнес.

Таким образом, ситуация с коронавирусом выявила глубокий кризис доверия народа к власти.

Не нужны никакие опросы, выборы президента, в ГД, вполне достаточно поставить вопрос о сохранении собственного здоровья. Фактически это саботаж, пассивное сопротивление, народ – не доверяя власти, готов рискнуть своим здоровьем.

Очевидно, что власть снова надавит, найдёт способы всех принудить к вакцинации.

Но что дальше?



При общем недоверии к власти прилёт «чёрного лебедя» неизбежен. Империя Романовых и СССР казались очень прочными, вечными, а рухнули моментально. Необходимо немедленно отказаться от линии, которая идёт от ВОЗ, ООН, МФВ и США. Вернуть доверие народа. Национализировать элиту и её капиталы. Национализировать ЦБ. Отменить пенсионную реформу. Провести новую индустриализацию. Поднять благосостояние народа, проявить к нему заботу.

Восстановить на базовом (советском) уровне школу – высшую, профессионально-техническую и среднюю, здравоохранение, науку, систему массового физического, интеллектуального и творческого развития. Подавить разрушительные начала в культуре, искусстве и ТВ. Мощная демографическая программа по спасению русского суперэтноса, с упором на многодетные семьи (3–4 и более).

Во внешней политике – полноценный союз с Китаем, курс на воссоединение русских земель и русского народа.