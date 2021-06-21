Кризис доверия народа к власти
В России распространяется обязательная вакцинация, началась сегрегация населения – не сделаешь прививку – будешь уволен, ограничен в передвижении по стране, в посещении общественных, развлекательных и прочих учреждений, в учёбе. Фактически сейчас власть проходит проверку на доверие народа и эту проверку проваливает – не доверяет около 80% населения. На данный момент привито более 13% (17.06.2021 г.). И многие из них – по необходимости и под давлением (военные, бюджетники).
Долговой кризис
В основе нынешней глобальной смуты – это кризис капитализма, который привёл к кризису западного мира, белой расы (её вымирание, духовная, интеллектуальная и физическая деградация) и всего человечества. Основное противоречие капитализма – долговой кризис, вызванный ссудным процентом.
Если вы раздаёте кредиты со ставкой выше уровня рентабельности производства, вы неизбежно получаете долговой кризис. А последние десятилетия не только выдают кредиты, но надули массу финансовых, фондовых, спекулятивных, по своей сути, «пузырей». Плюс разбрасывали деньги для спасения своих экономик, банков и финансовых организаций.
Ранее эту проблему решали с помощью большой войны. Кризис капитализма вызвал две мировые войны. В ходе них сожгли часть противоречий, разрушили и обновили инфраструктуру, ограбили до нитки Германию, Австро-Венгрию (дважды), Турцию, Японию и Россию (по одному разу). Построили новый мировой порядок (Ялтинско-Потсдамская система), остатки которого существуют и сейчас.
Кризис капитализма, который вызревал в 70–80-е годы, удалось временно заморозить с помощью развала и ограбления России-СССР. В сущности, холодная война была третьей мировой. Но уже нового типа – с локальными войнами в третьем мире, тайными операциями спецслужб, противостоянием воли, идей, экономик, гонкой вооружений, в науке и технике и т.д. Горбачёв в Женеве и на Мальте от лица «пятой колонны», которая продалась за западные «печеньки» (власть и собственность), сдал советскую цивилизацию и народ.
Тотального ограбления СССР и стран соцблока хватило всего на несколько лет. Уже в конце 90-х годов глобальный мир оказался перед «разбитым корытом». Проблему отодвинули частичными решениями – показательный разгром Югославии, новые финансовые «пузыри», накачивание ВПК, суррогат мировой войны в виде «международного терроризма». Затем устроили разгром и грабеж ряда стран, в частности, Ирака. «Арабская весна», уничтожение Ливийской Джамахирии и грабеж её ресурсов. Создан ещё один «мировой враг» – Чёрный халифат. Открывается ближневосточный фронт четвертой мировой войны. Ирак и Сирия превращены в поле боя.
Операция «вирус»
Но этого мало. Поэтому одновременно обкатывают операцию «вирус». Информационно активно внедряют в сознание людей различные постапокалиптические картинки – «Обитель зла», «Ходячие мертвецы» и многие другие. Проводят обкатку различных эпидемий – коровье бешенство, свиной и птичий грипп и пр. Эболу Обама в 2014 году, вообще, назвал мировой угрозой. Оказалось, что фальстарт. Однако обкатку провели, денег фармацевтические корпорации заработали.
В 2020 году начали операцию «вирус» («пандемия»). По всей планете устроили страх и ужас. Вирусную вспышку превратили в суррогат мировой войны. Результаты такие же – высокая смертность от развала здравоохранения, запретов, локдаунов, стресса, снижения уровня доходов, бедности, падения иммунитета и т.д. Падение ведущих экономик мира, разорение среднего класса.
«Вирус» подрывает национальные государства, которые теперь действуют под диктовку ООН, ВОЗ и МВФ. Попытки сопротивления, как Швеции и Белоруссии, подавили, назвали безумием. Разрушены целые отрасли экономики. Повсеместно уничтожается средний класс. При этом богатые и сверхбогатые становятся ещё богаче, а бедные – беднее. Вводятся элементы сегрегации: деление на «чистых» (сделавших прививку и готовых делать её бесконечно) и «нечистых».
Таким образом, «пандемия» – в первую очередь информационное оружие. Новый вирус, который для человечества не страшнее ВИЧ, рака, наркотиков, алкоголя, плохой пищи, повсеместного развала медицины (они уносят в год намного больше жизней), превратили в тотальную угрозу вроде Т-вируса из «Обители зла».
С помощью нагнетания истерики, ужаса, террора властей народонаселение планеты загонят в «новый дивный мир». Новую рабовладельческую цивилизацию, где будут только господа и рабы.
Попутно решают задачу сокращения «избыточного» поголовья людей. «Сверхсмертность» повсеместно вызвана развалом системы здравоохранения, массовой физической культуры, резким падением качества продуктов питания, резким падением иммунитета людей, которых с утра до вечера запугивают, стращают. Тем, что людей подсадили на лекарства, которые они поедают горстями, вместо профилактики, внедрения стандартов ЗОЖ, массовой физкультуры, развития спорта в детсадах, школах и вузах (спорт оставлен профессионалам, остальным – саморазрушение).
Доверие народа
К сожалению, власти России действуют по указкам ВОЗ, ООН и МВФ. Правительство, полностью провалившись с кампанией вакцинации (к середине июля обещали 60% вакцинированных), решило переложить ответственность на регионы и работодателей. На самих граждан. Мол, не хотите по-хорошему – будет иначе. Уволим, не пустим в кино, театр, в торговый центр, в учебное заведение. При этом верховная власть умывает руки, не желая принимать законы о принудительной вакцинации, так как это очень непопулярная мера (как повышение пенсионного возраста). Ответственность спихивают на регионы и бизнес. Всё это происходит в условиях сильного падения уровня жизни и революции цен (Революция цен и угроза новой русской смуты).
Почему народ не хочет прививаться?
Во-первых, массовое сознание народа не видит большой угрозы в новом вирусе, воспринимает его вроде нового гриппа.
Во-вторых, уже тридцать лет систему здравоохранения «реформируют», «оптимизируют» (по сути, ломают и сокращают) и переводят на коммерческие рельсы. То есть нет доверия к вакцине. Нет доверия к новой коммерческой медицине. К примеру, прививки против сезонного гриппа, хороший способ освоения средств. Какой вирус гриппа придёт, попробуй угадай.
В-третьих, самое важное, доверие к власти. В СССР все делали положенные прививки без сомнений. Раз надо, то надо. Над пожилым Брежневым могли смеяться, рассказывать анекдоты, но власть в лице партии уважали. В современном Китае народ дисциплинированно прививается. Люди доверяют компартии и Си Цзиньпину. В России с доверием туго. Не доверяют 80%!
Людей постоянно обманывают – украли советскую страну, украли вклады, украли народную собственность. Многократно обвалили рубль. По совету МВФ провели пенсионную реформу, снова обокрали людей.
С 2014 года народ с каждым годом всё беднее. Крымская победа уже забыта, закрыта повседневными трудностями. Где великие задачи и их реализация в России? В Китае полностью преодолена бедность, поставлена задача достижения среднезажиточного общества к 2035 году, что будет явно выполнено раньше. Китай буквально на глазах стал второй сверхдержавой. В РФ – пустота! Только постоянное «завинчивание гаек», что ещё больше ухудшает жизнь простых людей, добивает средний и мелкий бизнес.
Таким образом, ситуация с коронавирусом выявила глубокий кризис доверия народа к власти.
Не нужны никакие опросы, выборы президента, в ГД, вполне достаточно поставить вопрос о сохранении собственного здоровья. Фактически это саботаж, пассивное сопротивление, народ – не доверяя власти, готов рискнуть своим здоровьем.
Очевидно, что власть снова надавит, найдёт способы всех принудить к вакцинации.
Но что дальше?
При общем недоверии к власти прилёт «чёрного лебедя» неизбежен. Империя Романовых и СССР казались очень прочными, вечными, а рухнули моментально. Необходимо немедленно отказаться от линии, которая идёт от ВОЗ, ООН, МФВ и США. Вернуть доверие народа. Национализировать элиту и её капиталы. Национализировать ЦБ. Отменить пенсионную реформу. Провести новую индустриализацию. Поднять благосостояние народа, проявить к нему заботу.
Восстановить на базовом (советском) уровне школу – высшую, профессионально-техническую и среднюю, здравоохранение, науку, систему массового физического, интеллектуального и творческого развития. Подавить разрушительные начала в культуре, искусстве и ТВ. Мощная демографическая программа по спасению русского суперэтноса, с упором на многодетные семьи (3–4 и более).
Во внешней политике – полноценный союз с Китаем, курс на воссоединение русских земель и русского народа.
Комментарии читателей Оставить комментарий
77 " мамой, твоей, клянусь" не больше
Ты готов? Или опасаешься, что от твоих опасений мне глаза режет.
По уму надо бы дубасить безмасочников дубинками...(С)
Титаник - это "цивилизованный мир", в который Россия вступила в качестве не самостоятельного сырьевого придатка, и из которого так и не захотела (и не смогла) окончательно вырваться. Поэтому она переживает этот кризис, усиленный наказанием за то, что она не хочет во всём покориться хозяевам этого "цивил. мира", особенно тяжело. И очень сильно пострадает после неминуемой катастрофы Титаника.
Даны верные рекомендации, как это можно было бы избежать. Но кто будет им следовать? Ясно, что те, кто сегодня правит страной, на это не способны.
Нет-нет. У нас все хорошо. Экономика растет. В стране нет олигархов-паразитов. Во власти нет ни одного крипто-троцкиста. Никто не строит огромные дворцы себе на потеху. Бизнес растет. Крым наш. Встаем с колен. Догоним и перегоним. Удвоим и утроим. В 2998 будем первой экономикой в мире. В 2999 полетим к Марсу.
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Спасибо Путину что дал нам евреям такую огромную политическую и финансовую силу.