Детей до 18 лет обязали сдавать ПЦР-тест для посещения ресторанов и кафе

21:44 22.06.2021

Дети возрастом до 18 лет теперь смогут посетить так называемые «бесковидные» рестораны в Москве только при предъявлении QR-кода, полученного по результатам ПЦР-тестирования в одной из московских клиник.

Об этом заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Дети до 18 лет, если необходимо попасть на некое торжество, то у них есть возможность сделать ПЦР, и в течение 72 часов [они] могут посетить ресторан», - цитирует его слова ТАСС.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, запрещающий с 28 июня посещать людям без прививки или теста кафе и рестораны, которые будут обязаны установить у себя систему проверки наличия QR-кодов.