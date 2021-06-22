Детей до 18 лет обязали сдавать ПЦР-тест для посещения ресторанов и кафе
Дети возрастом до 18 лет теперь смогут посетить так называемые «бесковидные» рестораны в Москве только при предъявлении QR-кода, полученного по результатам ПЦР-тестирования в одной из московских клиник.
Об этом заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
«Дети до 18 лет, если необходимо попасть на некое торжество, то у них есть возможность сделать ПЦР, и в течение 72 часов [они] могут посетить ресторан», - цитирует его слова ТАСС.
Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, запрещающий с 28 июня посещать людям без прививки или теста кафе и рестораны, которые будут обязаны установить у себя систему проверки наличия QR-кодов.
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Для удобства этот QR-код выжечь на лбу лазером у всего населения, вместе с номером СНИЛС, личным номеров в реестре налогоплательщиков.
такое впечатление, что пресловутая "цифровая экономика" (у тех кто абсолютно нечего не понимает в обычной) сводится к исключительно к присвоению всем подряд особых номеров, а сами номера сводятся к учёту поголовья электоральных лохов и их налогоспособность. Власть помешалась на "цифровой экономике" и QR-кодах, чиновники хотят контролировать и совать свой заскорузлый шнобель во все дырки без исключения.
проще все эти кабаки просто закрыть.
Ибо прибыли не будет никакой.
концлагерь для детей будет отдельно от родителей?
Почему галоши не издадут указ, а все только вокруг да около?
А Собянин то теперь будет всю жизнь ходить и оглядываться - прилететь ведь может из-за каждого куста...