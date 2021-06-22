Детей до 18 лет обязали сдавать ПЦР-тест для посещения ресторанов и кафе

Дети возрастом до 18 лет теперь смогут посетить так называемые «бесковидные» рестораны в Москве только при предъявлении QR-кода, полученного по результатам ПЦР-тестирования в одной из московских клиник.

Об этом заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Дети до 18 лет, если необходимо попасть на некое торжество, то у них есть возможность сделать ПЦР, и в течение 72 часов [они] могут посетить ресторан», - цитирует его слова ТАСС.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, запрещающий с 28 июня посещать людям без прививки или теста кафе и рестораны, которые будут обязаны установить у себя систему проверки наличия QR-кодов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.06.2021, 00:59
    Гость: ABCD

    Для удобства этот QR-код выжечь на лбу лазером у всего населения, вместе с номером СНИЛС, личным номеров в реестре налогоплательщиков.
    такое впечатление, что пресловутая "цифровая экономика" (у тех кто абсолютно нечего не понимает в обычной) сводится к исключительно к присвоению всем подряд особых номеров, а сами номера сводятся к учёту поголовья электоральных лохов и их налогоспособность. Власть помешалась на "цифровой экономике" и QR-кодах, чиновники хотят контролировать и совать свой заскорузлый шнобель во все дырки без исключения.

  5. 22.06.2021, 22:34
    Гость: :))

    А Собянин то теперь будет всю жизнь ходить и оглядываться - прилететь ведь может из-за каждого куста...

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