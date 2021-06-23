Названы даты Всероссийской переписи населения

13:15 23.06.2021

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2021 года, пишет РИА Новости.

Соответствующее постановление уже подписано правительством РФ.

Первые итоги переписи — о численности населения — подведут в конце 2021 года, окончательные — до конца 2022-го.

Изначально предполагалось провести Всероссийскую перепись населения в октябре 2020 года, затем это было перенесено на апрель 2021, теперь - на октябрь. Минэкономразвития предлагало даты с 23 августа по 30 сентября. Однако было решено остановиться на октябре, чтобы оно не совпало с предвыборной кампанией.

Отмечается, что перепись уже началась в труднодоступных районах, где с апреля по середину мая уже зарегистрировали 140 тысяч человек, она завершится в декабре 2021 года.

Будущая Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате — любой житель России сможет вместе с семьей поучаствовать в ней самостоятельно на портале Госуслуг, в МФЦ или на стационарных переписных участках. Традиционный формат также сохранится — по домам будут ходить около 320 тысяч переписчиков, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.