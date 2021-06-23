Названы даты Всероссийской переписи населения
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2021 года, пишет РИА Новости.
Соответствующее постановление уже подписано правительством РФ.
Первые итоги переписи — о численности населения — подведут в конце 2021 года, окончательные — до конца 2022-го.
Изначально предполагалось провести Всероссийскую перепись населения в октябре 2020 года, затем это было перенесено на апрель 2021, теперь - на октябрь. Минэкономразвития предлагало даты с 23 августа по 30 сентября. Однако было решено остановиться на октябре, чтобы оно не совпало с предвыборной кампанией.
Отмечается, что перепись уже началась в труднодоступных районах, где с апреля по середину мая уже зарегистрировали 140 тысяч человек, она завершится в декабре 2021 года.
Будущая Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате — любой житель России сможет вместе с семьей поучаствовать в ней самостоятельно на портале Госуслуг, в МФЦ или на стационарных переписных участках. Традиционный формат также сохранится — по домам будут ходить около 320 тысяч переписчиков, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пора пересчитать государствообразующий народ,или то что от него осталось.
Бойкот всего, что делает людоедская власть!
Царь-анператор решил посчитать, скока холопов осталось.
стесняюсь спросит, а такие супер-пупер службы как ЗАГСы и паспортно-визовые конторы не обладают информацией о количестве проживающих на территории граждан и не совсем граждан? Теперь что рождаются, умирают, уезжают и приезжают граждане сами по себе , без учета и контроля. Или нужно тратить очередные бешеные денежные средства и разносить по домам заразу во время эпидемий. Всеобщая компьютеризация, минцифра, минбуква, минклизма, электронные правительства и "госуслуги", в каждом ауле, сбор ягод, грибов и валежника под контролем, таможни -мыши не пробегут.... и не знать сколько славян осталось в России.
Зачем?, узнать сколько осталось аборигенов в матушке России и что ещё предпринять для скорейшего их уничтожения, нет спасибо