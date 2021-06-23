Путин предупредил россиян о риске поездок за границу
Решение поехать за границу – это личный риск для каждого человека. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабмина. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«В случае поездки за границу это личный риск и личная ответственность каждого человека», – сказал российский лидер. Глава государства заявил, что другие страны не обязаны лечить заболевших коронавирусом россиян. «Никаких обязательств у этих государств перед нами нет. Они хотят – берут на лечение, хотят – не берут, как я понимаю. И как будут лечить – мы тоже понятия не имеем, если сказать по-честному», – подчеркнул президент
Несмотря на отсутствие прямых обязательств, каждое государство информирует иностранных граждан о предъявляемых требованиях и предпринимаемых мерах в случае заболевания коронавирусной инфекцией на своей территории, отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В случае поездки за рубеж, прежде всего, необходимо иметь при себе страховку, добавила Голикова.
Россия возобновила авиасообщение с Турцией с 22 июня, а с 28 июня оно возобновится с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А в дворцы заселяются только убогие придурки из незалежной
Ещё дворец не достроил. Этот будет как все, пока
вперед ногами не вынесут.
Перевожу на русский: если что-то с вами случится за границей,- помогать не собираемся.
ЗЫ. одна из самых ублюдочных фраз: а я предупреждал!
«Трусость всегда стремится переложить ответственность на кого-нибудь другого». Хулио Кортасар
Если не ошибаюсь, 30 прямая видео-конференция с Гарантом Конституции, не?
Мож он как Ельцин скажет УХОЖУ......, а может....нам как-нибудь до августа продержаться, а там.....всяко бывАт, август для России традиционно тревожный месяц, надо перестать беспокоиться
и ждать перемен...
Так, ведь сие, вещь не обязательная, для любителей шведских столов. А жаль.