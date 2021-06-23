Путин предупредил россиян о риске поездок за границу

Аэропорт Шереметьево © KM.RU, Кирилл Зыков

Решение поехать за границу – это личный риск для каждого человека. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабмина. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«В случае поездки за границу это личный риск и личная ответственность каждого человека», – сказал российский лидер. Глава государства заявил, что другие страны не обязаны лечить заболевших коронавирусом россиян. «Никаких обязательств у этих государств перед нами нет. Они хотят – берут на лечение, хотят – не берут, как я понимаю. И как будут лечить – мы тоже понятия не имеем, если сказать по-честному», – подчеркнул президент

Несмотря на отсутствие прямых обязательств, каждое государство информирует иностранных граждан о предъявляемых требованиях и предпринимаемых мерах в случае заболевания коронавирусной инфекцией на своей территории, отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В случае поездки за рубеж, прежде всего, необходимо иметь при себе страховку, добавила Голикова.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией с 22 июня, а с 28 июня оно возобновится с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 23.06.2021, 22:30
    Гость: Даже не думай!

    Ещё дворец не достроил. Этот будет как все, пока
    вперед ногами не вынесут.

  3. 23.06.2021, 21:58
    Гость: НАрмальный пацан

    Перевожу на русский: если что-то с вами случится за границей,- помогать не собираемся.
    ЗЫ. одна из самых ублюдочных фраз: а я предупреждал!
    «Трусость всегда стремится переложить ответственность на кого-нибудь другого». Хулио Кортасар

  4. 23.06.2021, 21:45
    Гость: а что?

    Если не ошибаюсь, 30 прямая видео-конференция с Гарантом Конституции, не?
    Мож он как Ельцин скажет УХОЖУ......, а может....нам как-нибудь до августа продержаться, а там.....всяко бывАт, август для России традиционно тревожный месяц, надо перестать беспокоиться
    и ждать перемен...

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