Путин предупредил россиян о риске поездок за границу

16:58 23.06.2021

Решение поехать за границу – это личный риск для каждого человека. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабмина. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«В случае поездки за границу это личный риск и личная ответственность каждого человека», – сказал российский лидер. Глава государства заявил, что другие страны не обязаны лечить заболевших коронавирусом россиян. «Никаких обязательств у этих государств перед нами нет. Они хотят – берут на лечение, хотят – не берут, как я понимаю. И как будут лечить – мы тоже понятия не имеем, если сказать по-честному», – подчеркнул президент

Несмотря на отсутствие прямых обязательств, каждое государство информирует иностранных граждан о предъявляемых требованиях и предпринимаемых мерах в случае заболевания коронавирусной инфекцией на своей территории, отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В случае поездки за рубеж, прежде всего, необходимо иметь при себе страховку, добавила Голикова.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией с 22 июня, а с 28 июня оно возобновится с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией.