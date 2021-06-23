Владимир Путин одобрил выдвижение Кадырова на новый срок

18:28 23.06.2021

Президент Владимир Путин поддержал предложение выдвинуть Рамзана Кадырова на пост главы Чеченской республики на новый срок.

«Надо на них [выборы] идти», - сказал Путин во время видеоконференции.

«Регион полностью к ним [выборам] готов, поэтому как ваш преданный пехотинец я жду дальнейших указаний и готов выполнить любой ваш приказ», - цитирует РБК слова Кадырова.

Разговор Путина и Кадырова состоялся на фоне проходящего в Грозном Всемирного съезда народов Чеченской республики, который посетили около 5000 делегатов из 23 стран. По информации издания «Чечня сегодня», они приняли резолюцию с требованием к Кадырову выставить свою кандидатуру на выборах.

«Во имя продолжения политического курса первого президента Чеченской республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, преданным сыном которого вы являетесь, вы не можете не удовлетворить наше требование», - сообщается в тексте резолюции.