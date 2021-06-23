Владимир Путин одобрил выдвижение Кадырова на новый срок
Президент Владимир Путин поддержал предложение выдвинуть Рамзана Кадырова на пост главы Чеченской республики на новый срок.
«Надо на них [выборы] идти», - сказал Путин во время видеоконференции.
«Регион полностью к ним [выборам] готов, поэтому как ваш преданный пехотинец я жду дальнейших указаний и готов выполнить любой ваш приказ», - цитирует РБК слова Кадырова.
Разговор Путина и Кадырова состоялся на фоне проходящего в Грозном Всемирного съезда народов Чеченской республики, который посетили около 5000 делегатов из 23 стран. По информации издания «Чечня сегодня», они приняли резолюцию с требованием к Кадырову выставить свою кандидатуру на выборах.
«Во имя продолжения политического курса первого президента Чеченской республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, преданным сыном которого вы являетесь, вы не можете не удовлетворить наше требование», - сообщается в тексте резолюции.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Например ясно , кто победил во второй чечнской , и теперь пользуется плодами победы, как сыр в масле.
Чем дальше, тем чаще возникает вопрос: кто чей пехотинец? Точнее денщик.
«Многое сделано. Я должен честно сказать, ... меня порадовало, что у вас в республике под вашим руководством серьезно экономика развивается», — сказал Путин.
За прошедший год:
Доходы бюджета Чечни на 84% складываются из безвозмездных поступлений из федерального центра (дотации (27 млрд руб.), субвенции, субсидии и прочие поступления).
Поскольку у меня нет полномочий главнокомандуюшего, большая сердечная просьба-обращение к Р.Кадырову, чеченскому народу и народам Кавказа словами В. Набокова: - "любите Россию, она нуждается в Вашей любви, они ее там не любят".
Кто они?
Глядя со стороны на РФ/ее социум, можно ппямо сказать - пожалуй нет такой страны-гос-ва в Мире, где страна-гос-во:
у одних она только в пользовании/ политматериальная плоскость;
у других эксперементальное поле для разных ИЗМов-катаклизмов/ заморских учений по строительтву рая на земле;
третьи любят только себя в Ней, красуясь-любуясь собой в лучах Великой русской культуры, в историческом наследии;
4-ые - добровольны пленые, считаюшие злой судьбой-ошибкой быть рожденым в ней, но живут-мучаются в ней с с открытой дверью и т.д.
Живут, грызя др. друга, природу, изводят/травят себя и все вокруг.
Кто/что в остатке у РФ/России? Надеюсь в остатке и Кавказ.
Мои пожелания -
"Не изменяй себе, великая Россия!
Не верь, не верь чужим, Кавказкий и родимый край,
их ложной мудрости иль наглым их обманам,
И, как святой Кирилл, и ты не покидай Великого служения Pоссии..."/Ф.Тютчев/
хорошо.