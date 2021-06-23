Владимир Путин одобрил выдвижение Кадырова на новый срок

Президент Владимир Путин поддержал предложение выдвинуть Рамзана Кадырова на пост главы Чеченской республики на новый срок.

«Надо на них [выборы] идти», - сказал Путин во время видеоконференции.

«Регион полностью к ним [выборам] готов, поэтому как ваш преданный пехотинец я жду дальнейших указаний и готов выполнить любой ваш приказ», - цитирует РБК слова Кадырова.

Разговор Путина и Кадырова состоялся на фоне проходящего в Грозном Всемирного съезда народов Чеченской республики, который посетили около 5000 делегатов из 23 стран. По информации издания «Чечня сегодня», они приняли резолюцию с требованием к Кадырову выставить свою кандидатуру на выборах.

«Во имя продолжения политического курса первого президента Чеченской республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, преданным сыном которого вы являетесь, вы не можете не удовлетворить наше требование», - сообщается в тексте резолюции.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.06.2021, 22:37
    Гость: А мне

    Например ясно , кто победил во второй чечнской , и теперь пользуется плодами победы, как сыр в масле.

  2. 23.06.2021, 21:40
    Гость: НАрмальный пацан

    Чем дальше, тем чаще возникает вопрос: кто чей пехотинец? Точнее денщик.

  3. 23.06.2021, 21:18
    Гость: экономика развивается?

    «Многое сделано. Я должен честно сказать, ... меня порадовало, что у вас в республике под вашим руководством серьезно экономика развивается», — сказал Путин.
    За прошедший год:
    Доходы бюджета Чечни на 84% складываются из безвозмездных поступлений из федерального центра (дотации (27 млрд руб.), субвенции, субсидии и прочие поступления).

  4. 23.06.2021, 20:45
    Гость: CAB

    Поскольку у меня нет полномочий главнокомандуюшего, большая сердечная просьба-обращение к Р.Кадырову, чеченскому народу и народам Кавказа словами В. Набокова: - "любите Россию, она нуждается в Вашей любви, они ее там не любят".
    Кто они?
    Глядя со стороны на РФ/ее социум, можно ппямо сказать - пожалуй нет такой страны-гос-ва в Мире, где страна-гос-во:
    у одних она только в пользовании/ политматериальная плоскость;
    у других эксперементальное поле для разных ИЗМов-катаклизмов/ заморских учений по строительтву рая на земле;
    третьи любят только себя в Ней, красуясь-любуясь собой в лучах Великой русской культуры, в историческом наследии;
    4-ые - добровольны пленые, считаюшие злой судьбой-ошибкой быть рожденым в ней, но живут-мучаются в ней с с открытой дверью и т.д.
    Живут, грызя др. друга, природу, изводят/травят себя и все вокруг.
    Кто/что в остатке у РФ/России? Надеюсь в остатке и Кавказ.
    Мои пожелания -
    "Не изменяй себе, великая Россия!
    Не верь, не верь чужим, Кавказкий и родимый край,
    их ложной мудрости иль наглым их обманам,
    И, как святой Кирилл, и ты не покидай Великого служения Pоссии..."/Ф.Тютчев/

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