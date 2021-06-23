МГУ возглавил рейтинг самых популярных у абитуриентов вузов

Здание МГУ

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова возглавил рейтинг наиболее популярных вузов у абитуриентов 2021 года. 

Как пишет РИА Новости со ссылкой на результаты соответствующего исследования, МГУ выбрали 11% респондентов.

На втором месте, после МГУ, расположился Санкт-Петербургский государственный университет и Высшая школа экономики. Оба этих вуза набрали по 7%.

Далее следуют Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (шесть процентов), а также Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина (четыре процента).

Более 55% респондентов уже определились, куда хотели бы поступить, 42% признались, что еще не приняли окончательное решение.

Кроме того, оказалось, что 59% опрошенных выпускников планируют подавать документы в пять вузов, 17% — в три, 13% — в четыре, шесть процентов — в два, четыре процента — в один.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 23.06.2021, 17:40
    Гость: ДВП

    Ну да,надо военную академию именем Андрея Власова назвать,тоже идейный борец с диктатором.

  4. 23.06.2021, 15:19
    Гость: XeX

    "Мировой рейтинг" - это полное фуфло. У вузов в СССР и на западе были совершенно разные задачи. В СССР вузы готовили специалистов на потребности развития народного хозяйства, после чего они сразу планово трудоустраивались для получения практического опыта. ВУЗы на западе - это, прежде всего, коммерческое предприятие + некий элитарный клуб. Оно должно приносить доход. А обучение - это побочный продукт. Самые лучшие западные ВУЗы, по-сути, и содержат агентства для установления "правильного" рейтинга. Это ВУЗы исключительно США и Англии и туда "не пускают" ни немцев ни японцев, хотя у тех ВУЗы очень хорошие. Им важно, чтобы дети-олухи международных миллионеров приносили денежки именно в их ВУЗ и входили в правильные круги и знакомства - так создают политическую элиту запада. Предметы для технарей - это каста ниже. Но, по-сути, тоже самое. Поэтому совершенно неуместно пытаться МГУ впихивать в такой "рейтинг".

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