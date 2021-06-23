МГУ возглавил рейтинг самых популярных у абитуриентов вузов
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова возглавил рейтинг наиболее популярных вузов у абитуриентов 2021 года.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на результаты соответствующего исследования, МГУ выбрали 11% респондентов.
На втором месте, после МГУ, расположился Санкт-Петербургский государственный университет и Высшая школа экономики. Оба этих вуза набрали по 7%.
Далее следуют Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (шесть процентов), а также Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина (четыре процента).
Более 55% респондентов уже определились, куда хотели бы поступить, 42% признались, что еще не приняли окончательное решение.
Кроме того, оказалось, что 59% опрошенных выпускников планируют подавать документы в пять вузов, 17% — в три, 13% — в четыре, шесть процентов — в два, четыре процента — в один.
Комментарии читателей Оставить комментарий
по грамотности, для тебя годится.
Ну да,надо военную академию именем Андрея Власова назвать,тоже идейный борец с диктатором.
Не убедительно вещаете ХеХ ,но для впутренней пропаганды годится.
"Мировой рейтинг" - это полное фуфло. У вузов в СССР и на западе были совершенно разные задачи. В СССР вузы готовили специалистов на потребности развития народного хозяйства, после чего они сразу планово трудоустраивались для получения практического опыта. ВУЗы на западе - это, прежде всего, коммерческое предприятие + некий элитарный клуб. Оно должно приносить доход. А обучение - это побочный продукт. Самые лучшие западные ВУЗы, по-сути, и содержат агентства для установления "правильного" рейтинга. Это ВУЗы исключительно США и Англии и туда "не пускают" ни немцев ни японцев, хотя у тех ВУЗы очень хорошие. Им важно, чтобы дети-олухи международных миллионеров приносили денежки именно в их ВУЗ и входили в правильные круги и знакомства - так создают политическую элиту запада. Предметы для технарей - это каста ниже. Но, по-сути, тоже самое. Поэтому совершенно неуместно пытаться МГУ впихивать в такой "рейтинг".
МГУ не МГУ СЕГОДНЯ без разницы. Вузы России в третьей сотне мирового рейтинга.