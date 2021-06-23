МГУ возглавил рейтинг самых популярных у абитуриентов вузов

10:55 23.06.2021

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова возглавил рейтинг наиболее популярных вузов у абитуриентов 2021 года.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на результаты соответствующего исследования, МГУ выбрали 11% респондентов.

На втором месте, после МГУ, расположился Санкт-Петербургский государственный университет и Высшая школа экономики. Оба этих вуза набрали по 7%.

Далее следуют Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (шесть процентов), а также Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина (четыре процента).

Более 55% респондентов уже определились, куда хотели бы поступить, 42% признались, что еще не приняли окончательное решение.

Кроме того, оказалось, что 59% опрошенных выпускников планируют подавать документы в пять вузов, 17% — в три, 13% — в четыре, шесть процентов — в два, четыре процента — в один.