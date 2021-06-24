Лукашенко заявил о желающих порвать на куски Белоруссию

16:40 24.06.2021

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о внешних силах, желающих порвать страну на куски. Об этом пишет БЕЛТА.

«Не будет порядка — у нас нет перспектив. Нас опять разделят на куски, порвут и куда-то присоединят», — заявил белорусский лидер во время общения с жителями Свислочи.

Лукашенко отметил, что каждый человек должен чувствовать свою сопричастность к будущему страны, и пообещал не допустить «горячей войны». «Берегите свой кусок земли, ни в коем случае никому не поддавайтесь, — сказал глава государства. — Они развязали против нас гибридную войну, из-за угла они могут. Сюда они никогда не сунутся, поверьте».

Ранее президент Белоруссии назвал новые санкции ЕС против его страны бессилием Запада. «Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции — это их бессилие. И мы это сделаем», — заверил Лукашенко.

В новом санкционном списке Европейского союза оказались 78 человек и 8 юридических лиц из Белоруссии. Санкции в отношении страны также ввели США, Великобритания и Канада.