Лукашенко заявил о желающих порвать на куски Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о внешних силах, желающих порвать страну на куски. Об этом пишет БЕЛТА.
«Не будет порядка — у нас нет перспектив. Нас опять разделят на куски, порвут и куда-то присоединят», — заявил белорусский лидер во время общения с жителями Свислочи.
Лукашенко отметил, что каждый человек должен чувствовать свою сопричастность к будущему страны, и пообещал не допустить «горячей войны». «Берегите свой кусок земли, ни в коем случае никому не поддавайтесь, — сказал глава государства. — Они развязали против нас гибридную войну, из-за угла они могут. Сюда они никогда не сунутся, поверьте».
Ранее президент Белоруссии назвал новые санкции ЕС против его страны бессилием Запада. «Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции — это их бессилие. И мы это сделаем», — заверил Лукашенко.
В новом санкционном списке Европейского союза оказались 78 человек и 8 юридических лиц из Белоруссии. Санкции в отношении страны также ввели США, Великобритания и Канада.
Комментарии читателей Оставить комментарий
То - кому она нужна нищая Белоруссия, а то - порвут как тузики грелку!
Ещё как нужна. ! Берегите свою Сттрану!
На шеи у налогоплательщиков РФ сидит весь мир. Один ветренко чего стоит
а мы посмотрим на результат. Вангую, он будет пшиком.
Держитесь Александр Григорьевич,поскольку рыжие собаки расплодились в больших количествах и за серебреник будут тявкать все,что им прикажут.
Желаю Вам здоровья и сил побольше!Как гласит русская пословица-"Не так страшен черт,как его малюют". Берегите Белоруссию!
Лукашенко надо было сказать так:"Вы видели флаг той страны, которая ввела против нас санкции? Вы видели британский флаг? Из чего он состоит? Лоскуты такие. Вот они точно также хотят нас порвать на британский флаг. А мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что это мы их порвем на британский флаг. И мы это сделаем."