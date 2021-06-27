Путин поручил обеспечить платную вакцинацию иностранцев от COVID-19

Атмосфера перегрелась, и сразу оказалось, что в т.ч. и в Москве "ККК-вирус" пошёл на спад.

Ультрафиолета не вынес, что признал даже ин-т Гамалеи. "Нам повезло", - сказал "эксперт". А иначе, по его мнению, ой-ей-ей, что было бы...

А может, помогло другое? Избитая под предлогом снятой маски жена полковника юстиции, 1000 человек на митинге КПРФ, десятки тысяч подписей возмущённых граждан. Т.е. накалилась ситуация?

Лох-даунов нема? А отстранённым непривитым нечего терять, т.к. зарплату у них отняли? Отмена НДС для рестораторов-сегрегаторов слегка их утилит, наверное? Вместо Сочи и других курортов Краснодарского края граждане ринулись в Турцию и Египет. Обязаловка-принудиловка эсэсовские методы в Москве признаны неэффективными?

Может, кому-то нравится, когда его называют "фашистом"? Потому что, когда кто-то выглядит, как фашист, ведёт себя, как фашист, то...

Придётся спасать чье-то лицо. Прежними методами "дорогого Клауса" не получится. Спасти лицо только порвав с Клаусом (Анти-Сантой) ещё можно. Или сбросить бомбы по курсу эсминца не слабО, а присоединиться к Нюрнбергу 2.0 слабО? И прекратить антинаучные эксперименты над гражданами России слабО? В стране, ПОБЕДИВШЕЙ ФАШИЗМ? С кем Вы, господин Президент? Ваш отец смотрит на Вас!