Путин поручил обеспечить платную вакцинацию иностранцев от COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 июня доложить о мерах по обеспечению вакцинацией от коронавируса на платной основе иностранцев, находящихся в России.
В срок до 15 июля президент поручил организовать вакцинацию иностранных мигрантов, определив источники финансирования соответствующих мероприятий, пишет "Коммерсант" со ссылкой на перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Ранее Путин в рамках ПМЭФ заявил, что иностранные граждане смогут привиться вакцинами российского производства в ходе реализации программы вакцинного туризма. Он отметил, что отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин. "Мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить иностранцам приехать в Россию и сделать здесь прививку",— добавил президент.
Глава государства отметил, что для граждан России вакцинация остается бесплатной.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В Италии низкий уровень заражения ковидом, когда они прилетят спасать Москву?
мигрантов?
Иностранцы сейчас ломануться для ковидного туризма, навезут в Россию всяких бацилл, а ретивый Собянин опять будет гнать на неправильных москвичей, которые койко места занимают в оптимизированных до предела московских организациях здравоохранения.
Атмосфера перегрелась, и сразу оказалось, что в т.ч. и в Москве "ККК-вирус" пошёл на спад.
Ультрафиолета не вынес, что признал даже ин-т Гамалеи. "Нам повезло", - сказал "эксперт". А иначе, по его мнению, ой-ей-ей, что было бы...
А может, помогло другое? Избитая под предлогом снятой маски жена полковника юстиции, 1000 человек на митинге КПРФ, десятки тысяч подписей возмущённых граждан. Т.е. накалилась ситуация?
Лох-даунов нема? А отстранённым непривитым нечего терять, т.к. зарплату у них отняли? Отмена НДС для рестораторов-сегрегаторов слегка их утилит, наверное? Вместо Сочи и других курортов Краснодарского края граждане ринулись в Турцию и Египет. Обязаловка-принудиловка эсэсовские методы в Москве признаны неэффективными?
Может, кому-то нравится, когда его называют "фашистом"? Потому что, когда кто-то выглядит, как фашист, ведёт себя, как фашист, то...
Придётся спасать чье-то лицо. Прежними методами "дорогого Клауса" не получится. Спасти лицо только порвав с Клаусом (Анти-Сантой) ещё можно. Или сбросить бомбы по курсу эсминца не слабО, а присоединиться к Нюрнбергу 2.0 слабО? И прекратить антинаучные эксперименты над гражданами России слабО? В стране, ПОБЕДИВШЕЙ ФАШИЗМ? С кем Вы, господин Президент? Ваш отец смотрит на Вас!
Вот и причина собянинской истерики: вакцину за рубежом не покупают, свой народец не колется, а уважаемые люди уже вложились.