Власти рассказали об ответственности за покупку поддельного сертификата

Сертификат о прививке

За покупку поддельного сертификата о пройденной вакцинации от коронавируса можно получить до одного года лишения свободы.

Как пишет РИА Новости, об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По его словам, уголовная ответственность наступает сразу при совершении акта покупки, вне зависимости от того, успел ли покупатель воспользоваться документом или нет.

"Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного сертификата как официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, карается уголовным наказанием до одного года лишения свободы", - пояснил Клишас. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.06.2021, 20:07
    Гость: Юляка

    Предлагаю дополнить статью:и с полной конфискацией имущества.А если нет имущества- то на дальневосточные гектары - арбузы выращивать :)

  4. 28.06.2021, 19:22
    Гость: москвичка-пенсионерка

    Ишь как,зашевелилось гнилое болото ,впаривателей отравы,прямо не на шутку пытаются запугать граждан? Значит,люди начали включать мозги ,увидели и поняли,что подъём заболеваемости прямо пропорционален увеличению % уколотых.

Все комментарии (22)
Выбор читателей
Политический театр Владислава Суркова
Загнанные в угол: сегодня на глазах честнОго народа формируют фактически людей разного сорта
Выбор Армении: распыление нации, потеря государства
«Как мы, потомки победителей, могли это допустить?» Деятели культуры бьют тревог
«Как мы, потомки победителей, могли это допустить?» Деятели культуры бьют тревогу из-за обязательной вакцинации
Избранное
«Роскосмос» решил разработать космический ядерный буксир за 4,2 млрд рублей
Евгения Славина «Колыбельные по разным поводам»
Найк Борзов, 20 мая, ГлавКлуб
Что делать России, когда «холодильник побеждает телевизор»
Сергей Черняховский. Объединение: подмена модели. Унитарность вместо Империи
«Моральный кодекс», 26 июля, «16 Тонн»
Юристы «Конкорда» поблагодарили Шевченко за выявление недостоверных данных в «Википедии»
Элегантные и недорогие изделия из палладия
Рассмотрение нового закона о такси в ГД: перемены на грани фола
«Казус Лукашенко»: сносить нельзя мириться
Карвинг: превратим арбуз в цветок