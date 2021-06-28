Власти рассказали об ответственности за покупку поддельного сертификата

14:07 28.06.2021

За покупку поддельного сертификата о пройденной вакцинации от коронавируса можно получить до одного года лишения свободы.

Как пишет РИА Новости, об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По его словам, уголовная ответственность наступает сразу при совершении акта покупки, вне зависимости от того, успел ли покупатель воспользоваться документом или нет.

"Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного сертификата как официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, карается уголовным наказанием до одного года лишения свободы", - пояснил Клишас.