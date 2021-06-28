Власти рассказали об ответственности за покупку поддельного сертификата
За покупку поддельного сертификата о пройденной вакцинации от коронавируса можно получить до одного года лишения свободы.
Как пишет РИА Новости, об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
По его словам, уголовная ответственность наступает сразу при совершении акта покупки, вне зависимости от того, успел ли покупатель воспользоваться документом или нет.
"Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного сертификата как официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, карается уголовным наказанием до одного года лишения свободы", - пояснил Клишас.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Предлагаю дополнить статью:и с полной конфискацией имущества.А если нет имущества- то на дальневосточные гектары - арбузы выращивать :)
Полностью согласен с Вами. Собянин ....... .
Как минимум - собянина в отставку.
Ишь как,зашевелилось гнилое болото ,впаривателей отравы,прямо не на шутку пытаются запугать граждан? Значит,люди начали включать мозги ,увидели и поняли,что подъём заболеваемости прямо пропорционален увеличению % уколотых.
в точку.
поддерживаю - всех на колыму, поднимать авторитет партии.