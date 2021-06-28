В Кремле оценили ситуацию с дефицитом вакцин в регионах

13:24 28.06.2021

В России прилагают все возможные усилия для удовлетворения выросшего спроса на вакцины от COVID-19. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Спрос на прививки тоже значительно вырос. И скачкообразно вырос. И поэтому это требует дополнительные энергичные усилия с тем, чтобы обеспечить всех желающих. Эти усилия предпринимаются», — сказал пресс-секретарь президента в ответ на вопрос о том, насколько справляются ответственные за решение логистических проблем в части продолжающегося в некоторых регионах дефицита вакцин.

В свою очередь, вопрос журналистов о том, фиксируется ли сбой на стадии производства препаратов или их распределения, Дмитрий Песков переадресовал в оперштаб правительства. «Все-таки там идет мониторинг и производственных цепочек, и транспортных цепочек, он именно там осуществляется».

26 и 27 июня власти Удмуртии заморозили ход вакцинации от ковида из-за нехватки препаратов. До этого по аналогичной причине вакцинацию первым компонентом приостановили в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Прививки вторым компонентом вакцины в этих городах будут делать в обычном режиме.

Ранее о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах. В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».