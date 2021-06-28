В Кремле оценили ситуацию с дефицитом вакцин в регионах
В России прилагают все возможные усилия для удовлетворения выросшего спроса на вакцины от COVID-19. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Спрос на прививки тоже значительно вырос. И скачкообразно вырос. И поэтому это требует дополнительные энергичные усилия с тем, чтобы обеспечить всех желающих. Эти усилия предпринимаются», — сказал пресс-секретарь президента в ответ на вопрос о том, насколько справляются ответственные за решение логистических проблем в части продолжающегося в некоторых регионах дефицита вакцин.
В свою очередь, вопрос журналистов о том, фиксируется ли сбой на стадии производства препаратов или их распределения, Дмитрий Песков переадресовал в оперштаб правительства. «Все-таки там идет мониторинг и производственных цепочек, и транспортных цепочек, он именно там осуществляется».
26 и 27 июня власти Удмуртии заморозили ход вакцинации от ковида из-за нехватки препаратов. До этого по аналогичной причине вакцинацию первым компонентом приостановили в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Прививки вторым компонентом вакцины в этих городах будут делать в обычном режиме.
Ранее о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах. В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».
Комментарии читателей Оставить комментарий
И на Европу не свалишь, что те опять Россию обожрали.
для удовлетворения выросшего спроса на вакцины о
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ага, тогда в концлагерях был "возросший спрос на Расстрелы"..
когда людей Принуждают Террором и Угрозами - это не "спрос" растет, а расходы тех кто Принуждает.
"В России прилагают все возможные усилия для удовлетворения выросшего спроса на вакцины от COVID-19". Трепло. Если бы прилагали все усилия, то и дефицита бы никакого не было. И после этого о массовой вакцинации говорят. Вы сначала с регионами договоритесь о реальных планах поставок туда вакцин, а потом уже требования к людям предъявляйте и вакцинироваться призывайте.
Гонят вакцины зарубеж и обьявили о вакцинации 60% работающих в сфере услуг. Не хватит вакцин - никогда, тем более при сроках в 6 месяцев. Ощущение - кто-то сильно заработал
"чтобы обеспечить всех желающих." - цинизм прям зашкаливает.
Если все не желающим приставить к виску пистолет, то желающих станет 100%.