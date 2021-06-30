Роспотребнадзор дал рекомендации для привитых от коронавируса

09:09 30.06.2021

Иммунитет к COVID-19 формируется 35-42 дня после вакцинации, поэтому нужно соблюдать меры профилактики. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

«Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35-42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом», — сообщается в релизе.

Ведомство также отмечается, что вакцинированным гражданам нужно носить маску, соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены.

У ряда пациентов после прививки может возникнуть гриппоподобный синдром, при котором наблюдается высокая температура. В таком случае можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства, добавили в Роспотребнадзоре. В первые три дня после ввода вакцины не рекомендуются интенсивные физические нагрузки и сауна, рекомендуется ограничить прием алкоголя.

«Если после вакцинации или в промежутках между двумя прививками наступила беременность, не переживайте. Вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не представляет угрозы для здоровья нерожавших женщин и их будущего потомства», — отметили в Роспотребнадзоре.

На фоне плохой статистики заболеваемости коронавирусом некоторые российский регионы объявили об обязательной вакцинации определенных категорий населения, а также ввели ограничения для непривитых. В частности, в Москве с 28 июня посещать заведения общепита могут только привившиеся от COVID-19, а также переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест.