Роспотребнадзор дал рекомендации для привитых от коронавируса

© KM.RU, Кирилл Дуболев

Иммунитет к COVID-19 формируется 35-42 дня после вакцинации, поэтому нужно соблюдать меры профилактики. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

«Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35-42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом», — сообщается в релизе.

Ведомство также отмечается, что вакцинированным гражданам нужно носить маску, соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены.

У ряда пациентов после прививки может возникнуть гриппоподобный синдром, при котором наблюдается высокая температура. В таком случае можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства, добавили в Роспотребнадзоре. В первые три дня после ввода вакцины не рекомендуются интенсивные физические нагрузки и сауна, рекомендуется ограничить прием алкоголя.

«Если после вакцинации или в промежутках между двумя прививками наступила беременность, не переживайте. Вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не представляет угрозы для здоровья нерожавших женщин и их будущего потомства», — отметили в Роспотребнадзоре.

На фоне плохой статистики заболеваемости коронавирусом некоторые российский регионы объявили об обязательной вакцинации определенных категорий населения, а также ввели ограничения для непривитых. В частности, в Москве с 28 июня посещать заведения общепита могут только привившиеся от COVID-19, а также переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 30.06.2021, 13:06
    Гость: Ждун

    Вопрос в том, кто дает рекомендации самому Ропотребнадзору.
    Если есть некие авторитетные специалисты в микробиологии (допустим, условный Гинзбург или условный Чумаков), то пусть они объяснят эти "42 дня".
    +
    А то включается безликий Роспотребнадзор, которого за вранье к ответу не привлечешь.
    +
    Безопасно наверное всю жизнь носить маски и держаться ото всех на удалении "социальной дистанции".
    Но еще более безопасно вообще не рождаться.
    Жизнь, как всем известно, это заболевание, которое передается половым путем и неминуемо приводит к смерти.

  5. 30.06.2021, 12:03
    Гость: чУдны дела твои, Господииии...

    В стране , победившей фашизм, процветает фашизм, она стремительно превращается в концлагерь с аусвайсами,локдаунами, кодами, когда клеймо на лоб будут ставить КЛЕЙМЁН, ВАКЦИНИРОВАН, ПРИВИТ?
    И , самое главное, ставят опыты над людьми, без их согласия.
    Адик Шикелбгрубер на том свете обзавидовался!

    Ну понятно почему им Ленин и СССР поперек горла были...

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