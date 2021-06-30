СК начал проверку жалобы ветерана труда еще до завершения «Прямой линии»

14:35 30.06.2021

В Омской области начали доследственную проверку по жалобе местного жителя Владимиру Путину, лишенного статуса "ветеран труда".

Житель Омска на "Прямой линии" пожаловался Владимиру Путину, что раньше он был ветераном труда и получал соответствующие доплаты. Ему повысили пенсию, но лишили звания ветерана труда и сопуствующих доплат. Он подчеркнул, что не один пострадал от этих решений.

Президент ответил, что в курсе этой проблемы и считает такие решения чиновников неправильными и необоснованными.

"Это региональное решение, когда присваивались эти звания ветеран труда и регион же принимает решение о том, чтобы лишить человека этого звания. Считаю, что абсолютно необоснованно. Если уж это звание было присвоено… Я знаю и считаю, что это неправильное решение", - сказал президент.

"В ходе проверки будут установлены причины лишения звания, тщательно выяснены все обстоятельства, а также выяснен вопрос о прекращении социальных выплат. Действиям ответственных должностных лиц будет дана правовая оценка", - цитирует "Интерфакс" заявление региональноого управления СК.