СК начал проверку жалобы ветерана труда еще до завершения «Прямой линии»
В Омской области начали доследственную проверку по жалобе местного жителя Владимиру Путину, лишенного статуса "ветеран труда".
Житель Омска на "Прямой линии" пожаловался Владимиру Путину, что раньше он был ветераном труда и получал соответствующие доплаты. Ему повысили пенсию, но лишили звания ветерана труда и сопуствующих доплат. Он подчеркнул, что не один пострадал от этих решений.
Президент ответил, что в курсе этой проблемы и считает такие решения чиновников неправильными и необоснованными.
"Это региональное решение, когда присваивались эти звания ветеран труда и регион же принимает решение о том, чтобы лишить человека этого звания. Считаю, что абсолютно необоснованно. Если уж это звание было присвоено… Я знаю и считаю, что это неправильное решение", - сказал президент.
"В ходе проверки будут установлены причины лишения звания, тщательно выяснены все обстоятельства, а также выяснен вопрос о прекращении социальных выплат. Действиям ответственных должностных лиц будет дана правовая оценка", - цитирует "Интерфакс" заявление региональноого управления СК.
Комментарии читателей Оставить комментарий
так прэзэдент был в курсе проблемы, тогда в чем смысл обращения и почему проверка только сейчас началась??? Более того если каждый регион сам решает, в чем тогда состоит проверка, все по закону и все в курсе.
кино и немцы
с ручным управлением.
Ну, никак в россии не обойтись без президента
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