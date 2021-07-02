Ректор ДВФУ Анисимов возглавил ВШЭ после ухода Кузьминова

Бывший ректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Никита Анисимов стал врио ректора Высшей школы экономики. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков объявил о назначении в ходе заседания ученого совета ВШЭ, сообщает "Коммерсант".

Накануне стало известно, что пост ректора ВШЭ покинул Ярослав Кузьминов, руководивший вузом с момента его основания в 1992 году. Он объяснил, что собирается посвятить себя научной и проектной работе.

На следующий день после объявления об отставке президент РФ Владимир Путин наградил Кузьминова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

43-летний Никита Анисимов стал врио ректора ДВФУ в 2016 году, в следующем году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил его ректором университета на постоянной основе. До этого он был проректором МГУ (с 2011 по 2013 год) и первым проректором МАМИ (с 2013 по 2016 год).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.07.2021, 23:32
    Гость: личный опыт

    надеюсь наладит либерастов-навальнистов оттуда на вольные рыночные хлеба.

  2. 02.07.2021, 23:32
    Гость: НХ

    Наградить и расстрелять! Именно этот человек, по славам Делягина, стоял за реформирование образования в России в интересах её врагов, приведщее к дебилизации молодёжи.Но поскольку в России смертную казнь отменили, Путин его просто наградил...

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