В Калининградской области мигрантам запретят работать пекарями и учителями

00:29 3.07.2021

В Калининградской области иностранцам, которым для работы в России необходим патент, запретят работать на производстве хлеба, кондитерских изделий, пишет Znak.com со ссылкой на соответствующий указ губернатора региона Антона Алиханова.

Запрет распространяется и на сферу образования: они не смогут устроиться в школы и детские сады. Их также не примут кадровиками или гостиничными работниками. Кроме того, вводится запрет на устройство иностранных граждан водителями пассажирских перевозок, включая автобусы и такси.

Указ вступит в силу через 90 дней. За это время фирмы и бизнес должны будут уволить сотрудников-иностранцев. Срок действия запрета составляет 1 год.