МИД России обеспокоился японо-американскими учениями на острове Хоккайдо

Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Россия рассматривает японо-американские военные учения «Восточный щит» через призму обеспечения безопасности своих дальневосточных рубежей, следует из распространенного 3 июля комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Соответствующее заявление представитель ведомства сделала на фоне японо-американских военных учений, которые проходят с 24 июня по 11 июля.

«Не можем не обратить внимание на беспрецедентный по задействованным силам и охвату территории Японии масштаб маневров. Рассматриваем эпизоды учений на о. Хоккайдо, расположенном в непосредственной близости от границ Российской Федерации, сквозь призму обеспечения безопасности наших дальневосточных рубежей», — цитирует Захарову газета «Известия».

По ее словам, Япония своими действиями демонстрирует нацеленность на усиление в военной области. Инициативы Токио, включая концепцию «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», свидетельствуют о стремлении обеспечить «узкоблоковые интересы своего военного альянса с Вашингтоном», убеждена представитель ведомства.

«При этом Токио по-прежнему уходит от конструктивного диалога с Россией по нашим обоснованным озабоченностям в сфере безопасности и от обсуждения путей формирования мер доверия в этой области», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что в МИД РФ будут «внимательно следить за таким курсом японских властей и при необходимости принимать соответствующие меры реагирования».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 03.07.2021, 22:15
    Гость: Боцман

    Нарушителей российской границы топить не нужно, это грубо и топорно, а лучше захватить вражеский корабль и отконвоировать в свой порт, как в случае с Украиной было, взять на абордаж.

  3. 03.07.2021, 21:16
    Гость: Коммунистической Китай

    Сибирским лесом, вы уже не отделаетесь, чтобы вас поддерживать на Дальнем Востоке, а сами вы уже слишком слабы.

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