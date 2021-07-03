МИД России обеспокоился японо-американскими учениями на острове Хоккайдо

19:59 3.07.2021

Россия рассматривает японо-американские военные учения «Восточный щит» через призму обеспечения безопасности своих дальневосточных рубежей, следует из распространенного 3 июля комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Соответствующее заявление представитель ведомства сделала на фоне японо-американских военных учений, которые проходят с 24 июня по 11 июля.

«Не можем не обратить внимание на беспрецедентный по задействованным силам и охвату территории Японии масштаб маневров. Рассматриваем эпизоды учений на о. Хоккайдо, расположенном в непосредственной близости от границ Российской Федерации, сквозь призму обеспечения безопасности наших дальневосточных рубежей», — цитирует Захарову газета «Известия».

По ее словам, Япония своими действиями демонстрирует нацеленность на усиление в военной области. Инициативы Токио, включая концепцию «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», свидетельствуют о стремлении обеспечить «узкоблоковые интересы своего военного альянса с Вашингтоном», убеждена представитель ведомства.

«При этом Токио по-прежнему уходит от конструктивного диалога с Россией по нашим обоснованным озабоченностям в сфере безопасности и от обсуждения путей формирования мер доверия в этой области», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что в МИД РФ будут «внимательно следить за таким курсом японских властей и при необходимости принимать соответствующие меры реагирования».