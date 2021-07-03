Россия выкупила у Словакии неиспользованную вакцину «Спутник V»

15:28 3.07.2021

Россия выкупила у Словакии неиспользованную вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря министерства здравоохранения республики Зузану Элиашову.

"Россия выкупила у нас 160 тыс. из 200 тыс. поступивших в республику доз "Спутника V", - сказала она. - Такое количество осталось неиспользованным. Срок годности препарата вскоре истекает".

Россия выкупила вакцину по той же цене, что и продала Словакии - за 9,95 долларов за одну дозу. Средства словацкой стороне, по словам Элиашовой, должны быть перечислены в течение 20 дней после подписания соглашения, а 160 тыс. доз препарата уже покинули территорию страны.

В Российском фонде прямых инвестиций причиной невостребованности вакцины в Словакии назвали ожесточенную кампанию по дезинформации, пишет "Коммерсант". "Дезинформация и fake news оказывают огромное влияние на ход массовой вакцинации в разных странах",— пояснили в фонде и привели пример Венгрию, где российская вакцина пользуется успехом и препарат признан самым безопасным и эффективным средством среди всех используемых в стране вакцин.