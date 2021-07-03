Россия выкупила у Словакии неиспользованную вакцину «Спутник V»

Россия выкупила у Словакии неиспользованную вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщает ТАСС со ссылкой на  пресс-секретаря министерства здравоохранения республики Зузану Элиашову. 

"Россия выкупила у нас 160 тыс. из 200 тыс. поступивших в республику доз "Спутника V", - сказала она. - Такое количество осталось неиспользованным. Срок годности препарата вскоре истекает".

Россия выкупила вакцину по той же цене, что и продала Словакии - за 9,95 долларов за одну дозу. Средства словацкой стороне, по словам Элиашовой, должны быть перечислены в течение 20 дней после подписания соглашения, а 160 тыс. доз препарата уже покинули территорию страны.

В Российском фонде прямых инвестиций причиной невостребованности вакцины в Словакии назвали ожесточенную кампанию по дезинформации, пишет "Коммерсант". "Дезинформация и fake news оказывают огромное влияние на ход массовой вакцинации в разных странах",— пояснили в фонде и привели пример Венгрию, где российская вакцина пользуется успехом и препарат признан самым безопасным и эффективным средством среди всех используемых в стране вакцин. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 03.07.2021, 17:40
    Гость: Время Ч.

    Нашу вакцину колят еще в более 50 стран, но Словакия то ведь какая огромная страна! А по факту очередная пиндосовская шавка.

  5. 03.07.2021, 16:44
    Гость: Назад-то пошто было "вакцину" выкупать,

    За доллары словакам туфту сумев продать?
    Фуфло приобретать их не силой принуждали:
    Пускай бы лохи каялись да впредь на ус мотали!

Все комментарии (8)
Выбор читателей
Евро-2020: кто виноват и что делать?
Владимир Путин
Путин разрешил оставлять на Западе доходы от вывоза золота и зерна
«Очень хотелось бы задать Путину именно те вопросы, которые, по мнению очень многих граждан России, сегодня самые главные»
Принудительная вакцинация и всемирный заговор: Кургинян пал жертвой цензуры
Избранное
Мара, 10 апреля, БигБен (Тверь)
Виктория Пьер-Мари: «Привлекательность и здоровье женщине дает ее внутренняя наполненность!»
Обзор Mercedes GLC
Обзор игры The Outer Worlds
Анализ патентов прояснил расстановку сил в «новом космосе»
Тайна 1937 года. Зачем Сталин уничтожил революционную элиту
Роль родителей в обучении в раннем детстве
Владелец «Метрополя» Александр Клячин «соскочил» с дела о взятках ПФР, в которых обвиняют братьев Ананьевых
Самый знаменитый горный курорт Индии
Польза физической активности: почему важно поддерживать физическую активность, сидя дома
Русскiй Рено и «оптимизация» отечественного автоинжиниринга