Путин подписал закон, вызвавший остановку поставок шампанского от Moet

09:31 3.07.2021

Президент Владимир Путин подписал закон, который привел к приостановке отгрузки шампанского от Moet в Россию.

Документ предусматривает поправки в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», которые уточняют определения и вносят дополнительные требования для винодельческой продукции.

В частности, формулировку «игристое вино (шампанское)» заменили на категорию «игристое вино, включая российское шампанское». При этом классификация вин защищенного географического наименования (ЗГУ)/защищенного наименования места происхождения (ЗНМП) осуществляется на основании российской национальной системы защиты винодельческой продукции, которая распространяется только на российские вина. Таким образом, понятие «шампанское» разрешили использовать только в отношении шампанского, произведенного на территории России, пишет РБК.

В связи с принятием этих поправок один из крупнейших производителей шампанского Moet Hennessy сообщил, что останавливает отгрузки в Россию на неопределенный срок. Изменения в законодательстве потребуют от дистрибуционного подразделения компании «Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус» пересертификации шампанских вин для изменения категории на игристое вино и изменения маркировки продукции.

Как говорится в ее письме к российским партнерам, производители шампанского «не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка».