Путин подписал закон, вызвавший остановку поставок шампанского от Moet

Президент Владимир Путин подписал закон, который привел к приостановке отгрузки шампанского от Moet в Россию. 

Документ предусматривает поправки в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», которые уточняют определения и вносят дополнительные требования для винодельческой продукции.

В частности, формулировку «игристое вино (шампанское)» заменили на категорию «игристое вино, включая российское шампанское». При этом классификация вин защищенного географического наименования (ЗГУ)/защищенного наименования места происхождения (ЗНМП) осуществляется на основании российской национальной системы защиты винодельческой продукции, которая распространяется только на российские вина. Таким образом, понятие «шампанское» разрешили использовать только в отношении шампанского, произведенного на территории России, пишет РБК.

В связи с принятием этих поправок один из крупнейших производителей шампанского Moet Hennessy сообщил, что останавливает отгрузки в Россию на неопределенный срок. Изменения в законодательстве потребуют от дистрибуционного подразделения компании «Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус» пересертификации шампанских вин для изменения категории на игристое вино и изменения маркировки продукции.

Как говорится в ее письме к российским партнерам, производители шампанского «не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.07.2021, 21:13
    Гость: Гость

    Так они не попросили, они прямо запретили использовать название "шампанское" для российских (и любых других, кроме произведенных в Шампани) вин. Продавать, например, массандровское вино под названием "Шампанское" в Европе нельзя - засудят. И даже внутри России мы, вроде бы, обязались отказаться от названия "шампанское" для российских вин с 22-го года (наши виноделы подписали соответствующее обязательство в 2011 году). Но, видимо, передумали.

  2. 03.07.2021, 20:35
    Гость: Реалло

    Зайди в ближайший маркет около Термини,фуфлогонишко :)))
    И будет тебе вино в 2-литровых бутылях за несколько евро.

  3. 03.07.2021, 20:31
    Гость: …

    Ну и нагляк …!! Историческая Родина шампанского - это провинция Шампань во Франции.
    Наши стали производить шипучку значительно позднее и уж точно не как оригинал по качеству и вкусовым критериям. Это французы нас должны были попросить не использовать их название для нашей шипучки… чета у старика мания величия.. Ай я , совсем плохой становится….

  5. 03.07.2021, 20:14
    Гость: stalker

    Бутылочка такого шампанского от данного производителя в той же Москве по цене варьируется от 4700 до 10500 рублей за бутылочку в зависимости от наименования. Так что позволить его могут в нашей стране не многие. А раз так, то и печалиться серьезно не стоит.

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