Путин подписал закон, вызвавший остановку поставок шампанского от Moet
Президент Владимир Путин подписал закон, который привел к приостановке отгрузки шампанского от Moet в Россию.
Документ предусматривает поправки в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», которые уточняют определения и вносят дополнительные требования для винодельческой продукции.
В частности, формулировку «игристое вино (шампанское)» заменили на категорию «игристое вино, включая российское шампанское». При этом классификация вин защищенного географического наименования (ЗГУ)/защищенного наименования места происхождения (ЗНМП) осуществляется на основании российской национальной системы защиты винодельческой продукции, которая распространяется только на российские вина. Таким образом, понятие «шампанское» разрешили использовать только в отношении шампанского, произведенного на территории России, пишет РБК.
В связи с принятием этих поправок один из крупнейших производителей шампанского Moet Hennessy сообщил, что останавливает отгрузки в Россию на неопределенный срок. Изменения в законодательстве потребуют от дистрибуционного подразделения компании «Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус» пересертификации шампанских вин для изменения категории на игристое вино и изменения маркировки продукции.
Как говорится в ее письме к российским партнерам, производители шампанского «не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Так они не попросили, они прямо запретили использовать название "шампанское" для российских (и любых других, кроме произведенных в Шампани) вин. Продавать, например, массандровское вино под названием "Шампанское" в Европе нельзя - засудят. И даже внутри России мы, вроде бы, обязались отказаться от названия "шампанское" для российских вин с 22-го года (наши виноделы подписали соответствующее обязательство в 2011 году). Но, видимо, передумали.
Зайди в ближайший маркет около Термини,фуфлогонишко :)))
И будет тебе вино в 2-литровых бутылях за несколько евро.
Ну и нагляк …!! Историческая Родина шампанского - это провинция Шампань во Франции.
Наши стали производить шипучку значительно позднее и уж точно не как оригинал по качеству и вкусовым критериям. Это французы нас должны были попросить не использовать их название для нашей шипучки… чета у старика мания величия.. Ай я , совсем плохой становится….
Это сорняк. Ягоды идущие на вино в принципе есть невозможно.
Бутылочка такого шампанского от данного производителя в той же Москве по цене варьируется от 4700 до 10500 рублей за бутылочку в зависимости от наименования. Так что позволить его могут в нашей стране не многие. А раз так, то и печалиться серьезно не стоит.