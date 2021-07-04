Путин подписал 135 законов за два дня

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин 1 и 2 июля подписал 135 федеральных законов, следует из данных на портале правовой информации.

Больше тысячи страниц законодательного текста, поступивших в Кремль с финальных заседаний Думы VII созыва, были скреплены президентской подписью и официально опубликованы в течение 48 часов, отмечает Finanz.ru.

Новыми законами Путин запретил:

- публиковать личные данные силовиков и лиц, находящихся под госзащитой;

- распространять обвинения в совершении преступлений под угрозой блокировки сайтов;

- крупным зарубежным IT-компаниям - работать в России без открытия представительства. В качестве крайней меры закон о «приземлении» допускает блокировку соцсетей (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), видеохостингов (YouTube, Twitch.tv), мессенджеров (WhatsApp, Telegram, Viber), Gmail, Google и Wikipedia.org.

Также Путин запретил отрицать решающую роль СССР во Второй мировой войне, публиковать изображения нацистских преступников; работать без дактилоскопии прибывающим в РФ мигрантам и покупать оружие без медицинского освидетельствования.

Путин разрешил Росгвардии оцеплять охраняемые объекты, фармкомпаниям - производить без патентов «пиратские версии» лекарств; открыл силовым структурам доступ к геолокации смартфонов граждан; ужесточил уголовную ответственность за продажу товаров без маркировки, незаконный оборот оружия и повторную пьяную езду.

Президент обязал банки передавать Минюсту информацию о счетах и операциях НКО, а также подписал закон о «церковном имуществе», гарантирующий РПЦ компенсацию в случае изъятия активов в пользу государства.

Путин обязал создать единый государственный счетчик трафика в интернете, запустить систему бесплатного транслирования телеканалов в сети, а также стимулировать «сельский туризм», которым власти надеются заменить гражданам поездки за рубеж.

Два подписанных Путиным закона вводят меры поддержки населения и бизнеса. Семьи с детьми получат разовую выплату в размере 10 тысяч рублей перед назначенными на сентябрь думскими выборами, а рестораны, кафе и закусочные с выручкой до 2 млрд рублей в год будут освобождены от НДС.

Наконец, президент подписал первый в истории страны закон об ограничении выбросов парниковых газов. Он требует к 2030 году снизить парниковые выбросы (CO2 и паров воды) до 70% к уровню 1990 года.

За два дня Путин утвердил пять пакетов поправок в Налоговый кодекс, четыре - в Лесной кодекс, по три - в Бюджетный и Градостроительный кодекс, два - в Трудовой кодекс.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.07.2021, 18:40
    Гость: Т.е. ты даже

    не читал, что подписывал, а вглядывался в то, что ниже? Вот такой прославленный "работничек"

  3. 04.07.2021, 18:28
    Гость: stalker

    Вопросы. Почему Александр из Берлина хвалит достижения современной России, а жители самой страны этих достижений на себе и своем благополучии не замечают ? И если данному Александру так мило то, что у нас в стране происходит, то почему он не сменит гражданство и не переедет из Берлина в тот же Красноярский край ? Или из-за границы видно все лучше, дым отечества там более сладок и приятен ? Приезжайте и живите в России. Никто не мешает. Государство Россия даже радо будет такому приобретению. А если серьезно, то все перечисленное вами не имеет значение, если качество жизни в стране снижается.

  4. 04.07.2021, 18:03
    Гость: Вольтер

    Многочисленность законов в государстве есть то же, что большее число лекарей: признак болезни и бессилия.

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