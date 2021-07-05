Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за наводнения
Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за угрозы наводнения, пишет РИА Новости.
Отмечается, что из-за продолжительных осадков в Адлерском и Хостинском районах Сочи отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста. В связи с этим существует вероятность выхода рек из берегов.
"Жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию", - говорится в сообщении. В случае необходимости для помощи населению дежурят экипажи "Кубань-СПАС" и экипажи МКУ "Служба спасения Сочи".
По данным главного крымского управления МЧС РФ в понедельник в Крыму ожидаются ливни, грозы, местами крупный град.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Армян необходимо эвакуировать на историческую родину в горы,чтобы не затопило.
А как там дворец Геленжик - нужно МЧС дамбу вокруг строить..
Главное чтобы резиденцию N1 не смыло в море, а все остальное по барабану.