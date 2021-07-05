Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за наводнения

12:10 5.07.2021

Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за угрозы наводнения, пишет РИА Новости.

Отмечается, что из-за продолжительных осадков в Адлерском и Хостинском районах Сочи отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста. В связи с этим существует вероятность выхода рек из берегов.

"Жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию", - говорится в сообщении. В случае необходимости для помощи населению дежурят экипажи "Кубань-СПАС" и экипажи МКУ "Служба спасения Сочи".

По данным главного крымского управления МЧС РФ в понедельник в Крыму ожидаются ливни, грозы, местами крупный град.