Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за наводнения

Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за угрозы наводнения, пишет РИА Новости.

Отмечается, что из-за продолжительных осадков в Адлерском и Хостинском районах Сочи отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста. В связи с этим существует вероятность выхода рек из берегов.

"Жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию", - говорится в сообщении. В случае необходимости для помощи населению дежурят экипажи "Кубань-СПАС" и экипажи МКУ "Служба спасения Сочи".

По данным главного крымского управления МЧС РФ в понедельник в Крыму ожидаются ливни, грозы, местами крупный град. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.07.2021, 17:16
    Гость: предложение

    Армян необходимо эвакуировать на историческую родину в горы,чтобы не затопило.

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