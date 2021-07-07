Минспорту предложили передать российские стадионы единому оператору

09:13 7.07.2021

Министерство спорта рассмотрит проект концепции централизованного управления крупными стадионами и ледовыми аренами в России, пишет РБК со ссылкой на представителя вице-премьера Дмитрия Чернышенко, курирующего в том числе развитие спорта.

Автором концепции выступила компания Diversus Group, которая работала над документом в течение полутора лет. Документ предполагает создать публично-правовую компанию для управления и эксплуатации «значимых спортивных объектов», среди которых, в том числе, и стадионы, построенные к ЧМ-2018.

Публично-правовые компании — это особый вид некоммерческих организаций, которые принадлежат государству, сейчас есть сведения лишь о пяти юрлицах с такой организационно-правовой формой.

Целями новой госкомпании должны стать развитие спортивных объектов, их модернизация, переоснащение, адаптация к проведению различных мероприятий и, как следствие, повышение инвестиционной привлекательности. Планируется, что функционал спортивных объектов будет расширен и за счет этого увеличатся источники дохода. Арены, по замыслу авторов концепции, могут использоваться как экскурсионные центры, концертные площадки, конгресс-холлы и т.п.

Значимые спортивные объекты предлагается передать на баланс создаваемой компании, но для этого муниципальные и региональные власти должны будут сначала передать их в федеральную собственность. Предполагается, что власти регионов и муниципалитетов обратятся в Росимущество, которое подготовит документы для передачи стадионов.

В концепции перечислен примерный перечень спортивных объектов, которые могли бы перейти в ведение публично-правовой компании, — это 38 стадионов и 43 крытых ледовых арены. В списке есть в том числе стадионы, которые строили или готовили к ЧМ-2018 регионы за счет собственных бюджетов: например, «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, «Фишт» в Сочи, «Лужники» в Москве, «Казань Арена».