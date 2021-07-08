Аналитики заявили о спаде производства лекарств в России
Производство лекарств в России в натуральном выражении сократилось за первые полгода 2021 года на 9,2%, до 1,7 млрд упаковок, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследовании аналитической компании RNC Pharma.
Сокращение затронуло, в первую очередь, безрецептурные препараты, отгрузки которых упали на 16% в годовом исчислении.
Отмечается, что в денежном выражении производство препаратов выросло на 25,9% в годовом выражении, до 239,1 млрд рублей, что стало максимальным показателем с 2014 года.
Изменения обоих показателей в аналитики объясняют падением доходов населения и сокращением потребления продукции не первой необходимости.
В фармкомпаниях объяснили, что потребители перестали покупать много самых дешевых лекарств (до 50 рублей за упаковку) и выбирают более дорогие современные препараты, в результате в натуральном выражении продажи снижаются, а в денежном растут. По его словам, продажи брендированных препаратов его компании которые стоят 300-400 рублей за упаковку, выросли на 27% при общем нулевом росте продаж.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Полностью согласен. Есть очень простой способ извести народ. Своеобразный способ ползучего геноцида. Надо просто сделать лекарства в стране недоступными для граждан. Чтобы дохли как мухи. Этим наши власти и занимаются. Вот вам и доступная медицина. А потом удивляемся, что численность населения страны уменьшается. Зато число мигрантов (читай - переселенцев) растет. Вот и вся национальная политика государства.
Большую часть болезней можно лечить без всяких
лекарств и без врачей.
"потребители перестали покупать много самых дешевых лекарств"-
ага, это потребители не хотят покупать дешевые лекарства, а не аптеки подсовывают дорогое.
Да, намудрили они и явно пытаются вешать лапшу на уши. Где они видели лекарства по 50р? Андипал и дибазол наверное? Ещё остались по 50р.
Проще всё. У народа нет денег на лекарства. После введения пр-вом обязательной маркировки лекарства подорожали конкретно, а потом фармокорпорации взвинтили цены отказавшись от дешевых проверенных советских препаратов.
Я лично нарвался на это, пришел в аптеку недавно, спрашиваю старый советский "бисептол" в СССР стоил 6 копеек (сейчас 120р) а мне продавец говорит, мол нет его, есть аналог за 1700р...я говорю может он аналог но не настолько.. а она делает вид, что "не понимает", мол то же самое по составу.. вот и всё. Они убирают копеечные препараты и пихают импортные или дорогие, и наценка у них может быть до 1200%.
Им выгодно продать одну упаковку за 1700р чем 10шт по 100р.
Вот и результат, люди попросту отказываются от таблеток.
У кого пенсия 12,000р разве пойдёт в аптеку что бы купить пару пачек таблеток и без пенсии остаться?
Это как не давно стали продавать старый гриппозный препарат Афивавир -советский вариант стоил в СССР 18 копеек! Сейчас его продают за 12,520р.
Пиразинамид — это древнее (1936 г.) лекарство, которым недавно лечили бедняков от туберкулеза, (стоил 179р)пропал из продажи, сейчас вместо него "аналог" пихают за 46,000р!
Как предполагает «Новая газета», возможно субстанция, из которой и делался древний пиразинамид по 179 руб. и пошла на новейшее средство против ковида по 12,520р. рублей, некоторые компоненты там совпадают.
Давно было статья, по моему даже на КМ.ру что в РФ было предложение или законопроект начать проводить дженерики — локальные дешёвые копии самых популярных лекарств. На некоторые из них срок патента истёк, на некоторые нет
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Китай и Индия производят дженерики и никто не пытается особо возражать так как это вопрос жизни и смерти для жителей этих стран. Разница в цене между «брэндом» и дженериком может достигать десятки раз.
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Однако господин Дворкович который тогда бы если не ошибаюсь вице премьером не мог допустить чтобы пострадали его соплеменники которые контролирую значительную часть биг-фарма
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«Правительство выступило против механизма принудительного лицензирования лекарств. Таким образом, российские производители не смогут самостоятельно выпускать аналоги запатентованных иностранных лекарств.»
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Таким образом в том что в РФ умерло значительное количество пенсионеров из за отсутствия дешёвых лекарств. есть и его несомненная заслуга.
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Конечно его «личное кладбище» меньше чем например у Чубайса, но все же..