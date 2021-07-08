Аналитики заявили о спаде производства лекарств в России

12:25 8.07.2021

Производство лекарств в России в натуральном выражении сократилось за первые полгода 2021 года на 9,2%, до 1,7 млрд упаковок, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследовании аналитической компании RNC Pharma.

Сокращение затронуло, в первую очередь, безрецептурные препараты, отгрузки которых упали на 16% в годовом исчислении.

Отмечается, что в денежном выражении производство препаратов выросло на 25,9% в годовом выражении, до 239,1 млрд рублей, что стало максимальным показателем с 2014 года.

Изменения обоих показателей в аналитики объясняют падением доходов населения и сокращением потребления продукции не первой необходимости.

В фармкомпаниях объяснили, что потребители перестали покупать много самых дешевых лекарств (до 50 рублей за упаковку) и выбирают более дорогие современные препараты, в результате в натуральном выражении продажи снижаются, а в денежном растут. По его словам, продажи брендированных препаратов его компании которые стоят 300-400 рублей за упаковку, выросли на 27% при общем нулевом росте продаж.