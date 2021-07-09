Опубликованы фото с места пожара в пансионате для пожилых людей в Москве

Прокуратура города Москвы опубликовала фотографии с места пожара, произошедшего в частном пансионате для пожилых людей на северо-западе столицы.

По предварительной информации, «на момент инцидента в помещении находилось более 60 проживающих и 20 сотрудников, которые эвакуированы».


Фото: Прокуратура Москвы

Напомним, возгорание произошло поздно днем 9 июля 2021 года в частном пансионате на ул. Габрического, дом 5, корпус 10.

По информации одного из источников «Вечерней Москвы» в экстренных службах, причиной пожара стали загоревшиеся вещи и мебель в одной из комнат на втором этаже.

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