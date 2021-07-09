Собянин продлил работу летних веранд без QR-кодов до 1 августа

12:40 9.07.2021

Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил жителям посещать летние веранды в городе без QR-кодов до 1 августа (включительно). Ранее об этом власти просили многие представители общепита.

Продление сроков — введение QR-кодов для посещения летних кафе первоначально отложили до 12 июля — обосновано снижением числа регистрируемых случаев коронавируса и госпитализаций с недавних пиков. Но, как подчеркнул Собянин, оно остается «очень высоким».

Градоначальник считает, что жители Москвы стали уже ответственнее подходить к санитарным требованиям и прививкам: ежедневно вакцинируется порядка 100 тысяч москвичей. «Мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе. Риск заразиться в них гораздо меньше, чем в помещениях», — отмечается в сообщении.

В Москве ранее ввели ряд ограничений на фоне новой волны пандемии. Врачи объяснили ее отставанием кампании вакцинации населения и индийским штаммом «дельта».