18:31 13.07.2021

Многие думают, что рынок электроники в России недостаточно развит.

Однако, это совершенно не так, ведь российский процесс может спокойно конкурировать с иностранными. В этой статье мы поговорим про российские процессоры от компании Байкал Электроникс

Что из себя представляют данные процессоры?

Данные российские устройства обладают определенными преимуществами, про которые в обязательном порядке необходимо поговорить:

1. Широкий набор возможностей: высокоскоростные сетевые интегрированные коммуникационные интерфейсы, которые позволяют осуществлять пересыл данных, при этом, делая как можно меньше транзитных задержек;

2. Четкая обработка, прием и хранение информации;

3. Обладание мощностью, позволяющей решать офисные и не только задачи;

4. Поддержка функционирования с САПР (CAD);

5. Обработка видео;

6. Осуществление при низком потреблении энергии верстки и вычислительных операций.

Чем занимается компания «Байкал Электроникс»?

Данная организация, чья специализация построена на создании и разработки интегральных микросхем и систем, вводит на российский и международный рынок технологии эффективных компьютерных систем, различающихся функционалом и мощностью. Российские процессоры от «Байкал Электроникс» создаются и разрабатываются на платформе содружественной компании TSMC, которая в свою очередь является крупнейшим в мире производителей электронных составляющих. Также, «Байкал Электроникс» сотрудничает с мировыми лидерами мнений в индустрии производства микроэлектроники. Нужно отметить, что те характеристики программных обеспечений, которые выбираются специалистами для разработки устройств и техники, полностью актуальны и востребованы на рынке электротехники.

Сферы применения процессоров от фирмы «Байкал Электроникс»

1. Инфраструктура;

2. Офисные рабочие места;

3. Сетевые накопители данных;

4. Безопасность;

5. Промышленная автоматизация и управление зданиями;

6. Рабочие станции.

