Российские процессоры от "Байкал Электроникс"
Однако, это совершенно не так, ведь российский процесс может спокойно конкурировать с иностранными. В этой статье мы поговорим про российские процессоры от компании Байкал Электроникс
Что из себя представляют данные процессоры?
Данные российские устройства обладают определенными преимуществами, про которые в обязательном порядке необходимо поговорить:
1. Широкий набор возможностей: высокоскоростные сетевые интегрированные коммуникационные интерфейсы, которые позволяют осуществлять пересыл данных, при этом, делая как можно меньше транзитных задержек;
2. Четкая обработка, прием и хранение информации;
3. Обладание мощностью, позволяющей решать офисные и не только задачи;
4. Поддержка функционирования с САПР (CAD);
5. Обработка видео;
6. Осуществление при низком потреблении энергии верстки и вычислительных операций.
Чем занимается компания «Байкал Электроникс»?
Данная организация, чья специализация построена на создании и разработки интегральных микросхем и систем, вводит на российский и международный рынок технологии эффективных компьютерных систем, различающихся функционалом и мощностью. Российские процессоры от «Байкал Электроникс» создаются и разрабатываются на платформе содружественной компании TSMC, которая в свою очередь является крупнейшим в мире производителей электронных составляющих. Также, «Байкал Электроникс» сотрудничает с мировыми лидерами мнений в индустрии производства микроэлектроники. Нужно отметить, что те характеристики программных обеспечений, которые выбираются специалистами для разработки устройств и техники, полностью актуальны и востребованы на рынке электротехники.
Сферы применения процессоров от фирмы «Байкал Электроникс»
1. Инфраструктура;
2. Офисные рабочие места;
3. Сетевые накопители данных;
4. Безопасность;
5. Промышленная автоматизация и управление зданиями;
6. Рабочие станции.
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