Каждый девятый россиянин в поисках работы получил отказ из-за прививки

© KM.RU, Наталья Ступникова

С отказами в трудоустройстве из-за непрохождения вакцинации от COVID-19 уже столкнулись 11% россиян. Об этом говорят результаты опроса сервиса Superjob, которые есть в распоряжении РБК.

На трудоустройство 73% респондентов отсутствие прививки не повлияло. 16% затруднились дать ответ на данный вопрос.

Среди москвичей, где первыми ввели обязательную вакцинацию, с отказами в приеме на работу из-за отсутствия прививки столкнулись 15% респондентов. В Санкт-Петербурге, где тоже действует обязательная вакцинация, — 9%.

В целом по стране наибольшая доля тех, кто встречался с отказами в трудоустройстве из-за вакцинации, — среди работников с зарплатами до 50 тысяч рублей. Данная проблема по большей части касается сферы услуг и торговли. Из общего числа респондетов более высокооплачиваемых специалистов с этой проблемой столкнулись лишь 10% россиян.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.07.2021, 18:12
    Гость: Гость

    Как говорится, ещё неизвестно кому повезло. Хотя ходить на работу практически за бесплатно - в этом определённо что-то есть. Не зря же это называют занятостью. Ну вот человек и занят чем-то в этой жизни. У нас тоже в последнее время интересная ситуация наблюдается. Наконец-то поперли пенсионеров - а то я уже даже думала, что их придётся вперёд ногами выносить. О чем это говорит? Что с деньгами в бюджете уже совсем туго. Они даже в 90-е зубами держались за эту работу, когда зарплату месяцами не платили, а тут просто поперли. Получается, что сейчас хуже даже, чем было в 90-е. Конечно хуже - потому что тогда кредитов не было. Не было прибыли, но и не было долгов, которые нужно было отдавать. А это значит, что такое положение вещей могло сохранятся годами - до лучших времён. Сейчас же это невозможно в принципе, потому что все набрались кредитов, как сучка блох. А значит, если ты ничего не зарабатываешь, тебе и нечем отдавать эти долги. Если раньше тяжелые времена можно было просто переждать - залечь на дно и не высовыватся. То сейчас кредиторы тябя даже из-под земли достанут...

  3. 13.07.2021, 15:41
    Гость: Пусть "гарант" не юлит и даст наконец однозначный ответ:

    "вакцинация" - дело добровольное или принудительное? Если первое, то почему безнаказанно своевольничают "бояре"? Если второе, то "государю", что же, Закон не писан, запрещающий насильственную чипизацию граждан?

  4. 13.07.2021, 15:38
    Гость: ABCD

    "Сама по себе вакцинация на протяжении столетий доказала свою эффективность"
    Первая вакцина была изобретена в конце 18 века всего лишь. И то, что бы доказать вакцинацию прошлось серьёзно воевать с церковью той поры, кое где местами за такие продолжения можно было на костёр попасть.
    На счёт "Спутник V" - она клинические испытания не проходила. Они лишь начаты в начале этого года и будут проводится до примерно октября 2022г.
    Вы так и не поняли, на нас они испытывают свою вакцину... куда интереснее посмотреть результат на 146 миллионах чем на 12,000 добровольцах.
    Вчера сообщили, что в США признали побочный эффект своей вакцины "jonson&jonson". Вакцина с отложенным эффектом, через некоторое время она вызывает слабоумие (поражаются какие то части мозга), дети могут родится даунами. Но и это не останавливает сектантов ковидологов.
    Какие отложенные эффекты имеет "Спутник V" сейчас никто в своём уме не скажет- сразу минимум вылетит с работы, хотя сразу о "Спутник V" сказали, что он имеет 140 серьёзных побочных эффектов. Обычно правду о чём то у нас говорят только в первые минуты или дни, а потом только одна ложь. Среди побочки мышечный паралич, то есть может отказать рука или нога. Но разве для пр-ва такая мелочь играет роль...

  5. 13.07.2021, 15:05
    Гость: ).(

    Одно дело если не взяли по причине несоответствия квалификации или опыта, а другая если прямо заявили, что из-за какой-то "прививки" непонятно чем непонятно зачем. Ведь эти 10% откуда-то знают причину отказа?

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