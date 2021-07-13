Каждый девятый россиянин в поисках работы получил отказ из-за прививки

10:37 13.07.2021

С отказами в трудоустройстве из-за непрохождения вакцинации от COVID-19 уже столкнулись 11% россиян. Об этом говорят результаты опроса сервиса Superjob, которые есть в распоряжении РБК.

На трудоустройство 73% респондентов отсутствие прививки не повлияло. 16% затруднились дать ответ на данный вопрос.

Среди москвичей, где первыми ввели обязательную вакцинацию, с отказами в приеме на работу из-за отсутствия прививки столкнулись 15% респондентов. В Санкт-Петербурге, где тоже действует обязательная вакцинация, — 9%.

В целом по стране наибольшая доля тех, кто встречался с отказами в трудоустройстве из-за вакцинации, — среди работников с зарплатами до 50 тысяч рублей. Данная проблема по большей части касается сферы услуг и торговли. Из общего числа респондетов более высокооплачиваемых специалистов с этой проблемой столкнулись лишь 10% россиян.