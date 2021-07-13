Каждый девятый россиянин в поисках работы получил отказ из-за прививки
С отказами в трудоустройстве из-за непрохождения вакцинации от COVID-19 уже столкнулись 11% россиян. Об этом говорят результаты опроса сервиса Superjob, которые есть в распоряжении РБК.
На трудоустройство 73% респондентов отсутствие прививки не повлияло. 16% затруднились дать ответ на данный вопрос.
Среди москвичей, где первыми ввели обязательную вакцинацию, с отказами в приеме на работу из-за отсутствия прививки столкнулись 15% респондентов. В Санкт-Петербурге, где тоже действует обязательная вакцинация, — 9%.
В целом по стране наибольшая доля тех, кто встречался с отказами в трудоустройстве из-за вакцинации, — среди работников с зарплатами до 50 тысяч рублей. Данная проблема по большей части касается сферы услуг и торговли. Из общего числа респондетов более высокооплачиваемых специалистов с этой проблемой столкнулись лишь 10% россиян.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Как говорится, ещё неизвестно кому повезло. Хотя ходить на работу практически за бесплатно - в этом определённо что-то есть. Не зря же это называют занятостью. Ну вот человек и занят чем-то в этой жизни. У нас тоже в последнее время интересная ситуация наблюдается. Наконец-то поперли пенсионеров - а то я уже даже думала, что их придётся вперёд ногами выносить. О чем это говорит? Что с деньгами в бюджете уже совсем туго. Они даже в 90-е зубами держались за эту работу, когда зарплату месяцами не платили, а тут просто поперли. Получается, что сейчас хуже даже, чем было в 90-е. Конечно хуже - потому что тогда кредитов не было. Не было прибыли, но и не было долгов, которые нужно было отдавать. А это значит, что такое положение вещей могло сохранятся годами - до лучших времён. Сейчас же это невозможно в принципе, потому что все набрались кредитов, как сучка блох. А значит, если ты ничего не зарабатываешь, тебе и нечем отдавать эти долги. Если раньше тяжелые времена можно было просто переждать - залечь на дно и не высовыватся. То сейчас кредиторы тябя даже из-под земли достанут...
Квалификация и опыт, несомненно, важные критерии. Но, не единственные.
"вакцинация" - дело добровольное или принудительное? Если первое, то почему безнаказанно своевольничают "бояре"? Если второе, то "государю", что же, Закон не писан, запрещающий насильственную чипизацию граждан?
"Сама по себе вакцинация на протяжении столетий доказала свою эффективность"
Первая вакцина была изобретена в конце 18 века всего лишь. И то, что бы доказать вакцинацию прошлось серьёзно воевать с церковью той поры, кое где местами за такие продолжения можно было на костёр попасть.
На счёт "Спутник V" - она клинические испытания не проходила. Они лишь начаты в начале этого года и будут проводится до примерно октября 2022г.
Вы так и не поняли, на нас они испытывают свою вакцину... куда интереснее посмотреть результат на 146 миллионах чем на 12,000 добровольцах.
Вчера сообщили, что в США признали побочный эффект своей вакцины "jonson&jonson". Вакцина с отложенным эффектом, через некоторое время она вызывает слабоумие (поражаются какие то части мозга), дети могут родится даунами. Но и это не останавливает сектантов ковидологов.
Какие отложенные эффекты имеет "Спутник V" сейчас никто в своём уме не скажет- сразу минимум вылетит с работы, хотя сразу о "Спутник V" сказали, что он имеет 140 серьёзных побочных эффектов. Обычно правду о чём то у нас говорят только в первые минуты или дни, а потом только одна ложь. Среди побочки мышечный паралич, то есть может отказать рука или нога. Но разве для пр-ва такая мелочь играет роль...
Одно дело если не взяли по причине несоответствия квалификации или опыта, а другая если прямо заявили, что из-за какой-то "прививки" непонятно чем непонятно зачем. Ведь эти 10% откуда-то знают причину отказа?