Один человек погиб в результате взрыва в гостинице в Геленджике
Один человек погиб в результате взрыва в одной из гостиниц в центре Геленджика, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.
По данным агентства, инцидент произошел на одном из этажей гостиницы на улице Советская. "По предварительным данным, сдетонироал газ", - рассказал источник.
Отмечается, что в результате взрыва пострадали четыре человека, еще один находится под завалами. Повреждены остекление и внутренние конструкции первого этажа гостиницы в Геленджике после взрыва, эвакуированы 50 человек.
Всего к ликвидации последствий задействовано от РСЧС 40 человека и 14 единиц техники в том числе от МЧС России 11 человек личного состава и 4 единицы техники.
Подробности произошедшего выясняются.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Сдетонировал газ!?
Поспешное заявление, на фоне разрастающейся короновирусной инфекции!
А сколько нужно времени ФСБ, чтобы установить в каком помещении произошёл взрыв? Совсем оборзели от безделия и от распыления вирусов. Если этот взрыв был на кухне (первый этаж), то версия газа возможна. Только тут не так просто. Сейчас жарко и наверняка у их были открыты окна, а то и кондиционеры включены. Накопление газом для взрыва крайне маловероятно в таких условиях. Жильцы гостиницы газовые приборы врятли имеют в своём распоряжении, да и там в помещениях должны быть открыты окна и включены кондиционеры. Так что версия взрыва от газа, в результате неосторожного использования практически исключена. Ну если не исключить версию сознательного взрыва с помощью газа, например закрыли все окна, выключили кондиционеры, а потом с помощью маломощного подрывного устройства организовали взрыв и газ детонировал, то так да - формально на газ списать можно.
подбираются.