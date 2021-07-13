Один человек погиб в результате взрыва в гостинице в Геленджике

Один человек погиб в результате взрыва в одной из гостиниц в центре Геленджика, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

По данным агентства, инцидент произошел на одном из этажей гостиницы на улице Советская. "По предварительным данным, сдетонироал газ", - рассказал источник. 

Отмечается, что в результате взрыва пострадали четыре человека, еще один находится под завалами. Повреждены остекление и внутренние конструкции первого этажа гостиницы в Геленджике после взрыва, эвакуированы 50 человек.

Всего к ликвидации последствий задействовано от РСЧС 40 человека и 14 единиц техники в том числе от МЧС России 11 человек личного состава и 4 единицы техники. 

Подробности произошедшего выясняются.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.07.2021, 11:56
    Гость: Шило

    Сдетонировал газ!?
    Поспешное заявление, на фоне разрастающейся короновирусной инфекции!

  2. 13.07.2021, 11:36
    Гость: chvv

    А сколько нужно времени ФСБ, чтобы установить в каком помещении произошёл взрыв? Совсем оборзели от безделия и от распыления вирусов. Если этот взрыв был на кухне (первый этаж), то версия газа возможна. Только тут не так просто. Сейчас жарко и наверняка у их были открыты окна, а то и кондиционеры включены. Накопление газом для взрыва крайне маловероятно в таких условиях. Жильцы гостиницы газовые приборы врятли имеют в своём распоряжении, да и там в помещениях должны быть открыты окна и включены кондиционеры. Так что версия взрыва от газа, в результате неосторожного использования практически исключена. Ну если не исключить версию сознательного взрыва с помощью газа, например закрыли все окна, выключили кондиционеры, а потом с помощью маломощного подрывного устройства организовали взрыв и газ детонировал, то так да - формально на газ списать можно.

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