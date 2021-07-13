Один человек погиб в результате взрыва в гостинице в Геленджике

09:21 13.07.2021

Один человек погиб в результате взрыва в одной из гостиниц в центре Геленджика, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

По данным агентства, инцидент произошел на одном из этажей гостиницы на улице Советская. "По предварительным данным, сдетонироал газ", - рассказал источник.

Отмечается, что в результате взрыва пострадали четыре человека, еще один находится под завалами. Повреждены остекление и внутренние конструкции первого этажа гостиницы в Геленджике после взрыва, эвакуированы 50 человек.

Всего к ликвидации последствий задействовано от РСЧС 40 человека и 14 единиц техники в том числе от МЧС России 11 человек личного состава и 4 единицы техники.

Подробности произошедшего выясняются.