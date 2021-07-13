А про настоящих малороссов — патриотов единого государства — не вспомнил…

В статье «Об историческом единстве русских и украинцев» президент ни словом не упомянул виднейших малороссов, укреплявших единую державу

Их место заняли выходец из Курской области Хрущёв и ненавидящий «москалей» кобзарь Шевченко.

Российская держава, будь то монархия или Советский Союз, собирала в своей элите представителей всех населяющих её наций. Парламент Британской империи лишь в 1892 году допустил в свои ряды уроженца колоний — индуса Дадабхая Наороджи. Зато в России поляк Адам Чарторыйский ещё в 1804 году стал министром иностранных дел, грузин Пётр Багратион в 1809—1812 гг. входил в число командующих армиями, а в 1880-ом два ключевых ведомства внутренних дел и финансов возглавили соответственно армянин Михаил Лорис-Меликов и молдаванин Александр Абаза…

Уроженцы малороссийских губерний оказывались на высших постах, пожалуй, чаще других и неоднократно играли важнейшую роль в судьбе страны. Упомянув их в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев», Владимир Путин одним махом вышибал у своих киевских оппонентов тезис о вековом «угнетении» свободных украинцев тоталитарными москалями. Ну какое угнетение, если под началом сына угнетённого народа тысячи угнетателей, которых он ведёт строить единую сверхдержаву?

Увы, заглянув в статью президента, там обнаруживаешь зияющую пустоту. После гетмана Богдана Хмельницкого, воссоединившего Украину с Россией в 1654 году, всплывает трёхсотлетняя дыра, в которой некие безымянные «представители казачьей старши́ны, включённые в дворянское сословие, достигали в России высот политической, дипломатической, военной карьеры». Кто эти люди? Автор не говорит ни слова. Зато сообщает: «без малого 30 лет КПСС возглавляли Н. Хрущёв и Л. Брежнев, чья партийная биография была самым тесным образом связана с Украиной»!

За три века — от Хмельницкого до Брежнева — Владимир Владимирович не обнаружил ни одного отличившегося в державном строительстве малоросса и начал подменять их связанными с Украиной русскими — типа уроженца села Калиновка Курской губернии Никиты Хрущёва. Который впоследствии слёзно просил Сталина не направлять его в Киев именно ввиду происхождения: «Я человек русский; хотя и понимаю украинский язык, но не так, как нужно руководителю. Говорить на украинском, я совсем не могу».

Похожая ситуация и с Брежневым. Будущий генеральный секретарь ЦК КПСС родился в городе Каменском Екатеринославской губернии, на территории нынешней Днепропетровской области Украины, но сам себя характеризовал однозначно: «По национальности я русский, по происхождению — коренной пролетарий, потомственный металлург».

Брежнев — русский, Хрущёв — русский, а украинцев в правящих кругах империи, выходит, нет вообще? Согласно Путину выходит именно так, да и в руководстве армии их тоже — негусто.

«Для украинцев, сражавшихся в рядах Красной Армии, в партизанских отрядах, Великая Отечественная война была именно Отечественной, потому что они защищали свой дом, свою большую общую Родину. Более двух тысяч стали Героями Советского Союза. Среди них легендарный лётчик Иван Никитович Кожедуб, бесстрашный снайпер, защитница Одессы и Севастополя Людмила Михайловна Павличенко, отважный командир партизан Сидор Артемьевич Ковпак».

Все трое и вправду — живые легенды, только Ковпак ушёл со службы генерал-майором, а Павличенко — и вовсе майором. Кожедуб заслуженно надел маршальские погоны и командовал одной из крупнейших воздушных армий советских ВВС, но как раз про это в статье ни слова. Из неё следует: украинцы храбро сражались, но командовали ими кто-то другие. Наверное, клятые москали. На месте киевских обличителей, я бы немедленно начал распространять текст президента именно с такими комментариями. Возможно, они этим уже и занимаются, но традиционно врут, забывая о деяниях своих великих предков.

Сын генерального писаря Запорожской Сечи Андрея Безбородко, Александр в 1775 году стал кабинет-секретарём Екатерины II, в 1784-ом — вторым человеком в Коллегии иностранных дел, а в 1797-ом — Канцлером, то есть главой российской внешней политики. Александр Андреевич обладал феноменальной памятью и работоспособностью.

Генерал Евграф Комаровский вспоминал: «Беглость, с которою он, читавши схватывал, так сказать, смысл всякой речи, почти невероятна; мне случалось видеть, что привезут к нему от императрицы преогромный пакет бумаг; он после обеда обыкновенно садился на диван и всегда просил, чтобы для него не беспокоились, а продолжали бы между собою разговаривать, и он только переворачивал листы и иногда ещё вмешивался и в разговор своих гостей, не переставая между тем переворачивать листы читаемых им бумаг».

Как дипломат Безбородко сыграл важнейшую роль в присоединении Крыма, Новороссии, а также украинских и белорусских земель, входивших в состав Польши. Ему не зря приписывались гордые слова: «При нас ни одна пушка в Европе без нашего позволения выпалить не смела!», — и даже не терпевший соратников матери Павел I осознавал: в сношениях с заклятыми друзьями от Лондона до Константинополя мудрого старца не заменит никто.

Потомок Запорожского гетмана Даниила Апостола Иван Муравьёв-Апостол тоже входил в элиту российской дипломатии и дослужился до вице-президента Иностранной коллегии. Карьере его способствовали впечатляющие таланты лингвиста — Иван Матвеевич свободно общался на восьми языках. По придворной линии он дослужился до обер-церемониймейстера и состоял в числе воспитателей будущего императора Александра I и его брата Константина.

В советские времена блестящую административную карьеру сделал слесарь шахты № 8 из Горловки Александр Засядько. Выходец из нищей семьи, брошенной отцом многодетной матери-одиночки, стал министром угольной промышленности СССР и заместителем главы советского правительства. Александр Фёдорович по праву считается одним из крупнейших реформаторов шахт страны, который оснащал их современной техникой и много делал для улучшения быта горняков.

Как и с Разумовским с ним связаны популярные анекдоты: узнав, что кандидат в министры не дурак выпить, Сталин вызвал его для доклада и предложил стаканчик водки, потом ещё и ещё. Не прерывая доклада, гость главного кабинета невозмутимо принял два стакана, а третий отодвинул со словами «Засядько меру знает!» На следующий день, назначая министра и услышав о его любви к алкоголю, Сталин повторил: «Засядько меру знает!» и вопрос был решён.

Военные подвиги уроженцев Украины не менее значимы. Сын священника из Харьковской губернии Пётр Котляревский пошёл в свой первый бой в 1795 году, когда ему едва исполнилось 14 лет. В 1810-ом, отличившись во множестве сражений, уже в генеральском чине, имея около 3 тысяч солдат и казаков, Котляревский берёт неприступные персидские крепости Мегри и Ахалхаки, затем громит 14-тысячную вражескую армию при Асландузе и завершает кампанию взятием Ленкорани. Еле живого, лишившегося руки и глаза, его вытаскивают из кровавой горы мертвецов, но война завершилась блестящей победой: Россия получила почти весь Азербайджан с Баку, а также значительные территории Армении и Грузии.

Генерал от инфантерии (пехоты) Михаил Милорадович, происходил из сербского рода, переселившегося на Украину при Петре I, однако его предки, включая отца, женились исключительно на украинках. Дедом по матери будущего соратника Суворова и Кутузова был последний полтавский полковник Запорожского Войска Андрей Горленко и он по праву может считаться почти чистокровным малороссом.

С 1788 по 1814 год Милорадович почти непрерывно в боях со шведами, французами, турками и опять французами. В сражении под Вязьмой, вместе с казаками атамана Платова он гонит с поля боя лучших наполеоновских маршалов Даву и Нея. Под Лейпцигом командует победоносной русской гвардией, заканчивает войну в покорённом Париже и становится генерал-губернатором столицы победоносной империи — Санкт-Петербурга.

Коммунистическая эпоха даёт новую плеяду украинских полководцев. Родившийся в селе Оксанино под Киевом, Иван Черняховский, погиб в Восточной Пруссии, не дожив до 38 лет. Он освобождал от гитлеровцев Воронеж, Курск, Киев, Минск и Вильнюс, став самым молодым маршалом и командующим фронтом за всю историю Красной Армии.

Украинцы маршал Павел Рыбалко и генерал Дмитрий Лелюшенко в числе самых знаменитых танкистов Великой Отечественной войны, завершивших её в Берлине и Праге. Рыбалко вскоре после окончания боевых действий возглавил бронетанковые и механизированные войска СССР — ни один военачальник ни одной страны мира не командовал столь грозным скопищем танков — только сын рабочего из села Малый Выстороп Харьковской губернии.

…Соизволь Путин упомянуть Безбородко с Засядько, Милорадовича с Рыбалко и остальных малороссийских строителей сверхдержавы, он раздавил бы теоретиков угнетения украинцев москалями, как кучу тараканов. Однако президент забыл о них. Зато нашёл тёплые слова для поэта Тараса Шевченко, у которого душная злоба к России сочится едва ли не из каждой строки. Наверное, такой символ российско-украинского единства ему и вправду ближе.