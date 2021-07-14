Эдвард Бил приговорен к двум годам ограничения свободы по делу о ДТП

17:28 14.07.2021

Блогер Эдуард Биль (известен как Эдвард Бил) был приговорен Пресненским судом Москвы к двум годам ограничения свободы за совершенное в апреле ДТП. Также он был на три года лишен прав, сообщает «Интерфакс».

Напомним, ДТП произошло 1 апреля 2021 года на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади. Бил находился за рулем Audi RS6 и превысив скорость выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля.

Среди пострадавших оказалась сотрудник аппарата Госдумы Мария Артемова, сообщало РИА Новости. Позднее было установлено, что Бил регулярно нарушал правила дорожного движения (с начала года на нем «висели» более 400 штрафов).