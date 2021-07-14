Эдвард Бил приговорен к двум годам ограничения свободы по делу о ДТП
Блогер Эдуард Биль (известен как Эдвард Бил) был приговорен Пресненским судом Москвы к двум годам ограничения свободы за совершенное в апреле ДТП. Также он был на три года лишен прав, сообщает «Интерфакс».
Напомним, ДТП произошло 1 апреля 2021 года на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади. Бил находился за рулем Audi RS6 и превысив скорость выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля.
Среди пострадавших оказалась сотрудник аппарата Госдумы Мария Артемова, сообщало РИА Новости. Позднее было установлено, что Бил регулярно нарушал правила дорожного движения (с начала года на нем «висели» более 400 штрафов).
Комментарии читателей Оставить комментарий
этому уродцу-дебилу 10-ку в тюряге дали.. М-да, наша Фемида
Видимо проплатил хорошо..
Стеснительность пригожинским не свойственна, не свисти.
Это просто показательно - какое в РФ "правосудие".
Хмырь демонстративно плевал на законы и чужую безопасность, только по счастливой случайности никого своей телегой не убил, не покалечил - и такой приговор - как насмешка над справедливостью.
И это все ? Гора родила мышь. Это все на что наше правосудие способно ? Да этот парень просто смеется над ним. Над ее беспомощность, продажностью и неэффективностью ? Оттого и плодятся такие нарушители как он. Они откровенно плюют на все, считая что им все можно, а власть им потакает. Сразу как то вспоминается персонаж Чумной доктор из одного нового российского фильма. И как-то сразу проникаешься уважением к тому, что он делал. Может быть он в чем-то был прав ? Может не такой уж он отрицательный герой ?
КМ теперь о всех дтп в России будет сообщать.