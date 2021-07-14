В Москве пройдет голосование об обязательной вакцинации

Журналист Алексей Венедиктов рассказал, что в Москве вопрос «об обязательности вакцинирования для определенных групп москвичей» собираются вынести на голосование.

По его словам, тем самым Общественная палата проведет тестирование системы электронного голосования перед выборами в Госдуму и узнает мнение граждан по данному вопросу, сообщает «Газета.ru».

Онлайн-голосование по обязательной вакцинации должно состояться уже в конце июля (предположительно 29-30 июля).

Также Венедиктов рассказал, что для тестирования системы выбирались вопросы, «которые действительно волнуют и которые действительно могут быть решены». «Одним из таких вопросов является обязательность вакцинации, то есть не 60%, а 100% для определенных профессией. Уже в законе прописано, что от определенных болезней представители определенных профессий должны вакцинироваться стопроцентно», - сказал он.

Журналист отметил, что в голосовании будет указан список профессий и вопрос о том, каким из этих профессиональных групп нужна обязательная вакцинация. «Мы направим результаты в мэрию [Москвы], которая пишет указы и в Роспотребнадзор, чтобы они приняли к сведению то, что считают люди, а то все решения пока принимаются без учета их мнения. Мы решили это мнение у людей спросить», - добавил он.

По словам Венедиктова, голосование пройдет на сайте «Госуслуг».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 15.07.2021, 03:48
    Гость: гостю для Где в Конституции

    17-е место по смертности коронавирус занимал среди инфекционных заболеваний,а среди ВСЕХ заболеваний-21 место!!! Врут нам все и по всему миру про этот вирус,когда статистика указывает на это враньё самым категорическим образом.Думайте. Заболел человек- пусть лечат,от респираторных вирусов НИКОГДА НЕ СПАСУТ НИКАКИЕ ВАКЦИНЫ,потому что вирус мутирует постоянно,и что? Нас тупо разводят,пугая смертью,но мы и так все смертны,разве не так? Только с их уколами,наш личный иммунитет будет разрушен окончательно,тем более,когда надо колоть эту фигню несколько раз,и умрем мы гораздо быстрей,таких смертей уже очень много,но об этом молчок. Ну,нет,Всевышний дал нам защиту от болезней,ею и будем пользоваться,не надо бояться болезней- надо бояться фашистов,которые нас хотят сломить и поставить нам печать Сатаны в виде QR-кода.

  4. 15.07.2021, 00:15
    Гость: для где в Конституции

    Всё,что они устроили с этой недоделанной и опасной жижей с генной начинкой,не просто незаконно по всем статьям,но и крайне опасно,потому,что она НЕ ИССЛЕДОВАНА,НЕ ГОТОВА,о чём указано в документах института им.Гамалеи,а именно,там указаны СРОКИ ЗАВЕРШЕНИЯ АПРОБАЦИИ к 31 декабря 2022 года.То есть,до января 2023 года ни о какой "вакцинации" не может быть и речи,ни на взрослых гражданах(если они не заключили контракт,как добровольцы с большой выплатой им денег и страховки от последствий),ни тем более ,на детях или подростках. Это-НЮРНБЕРГ 2.0,их всех надо судить. Что,в России уже нет законной защиты для россиян и их детей? В 100-ый раз повторю,пока не будут печатать ПОЛНУЮ таблицу смертности по основным заболеваниям и травмам- НИКАКОЙ ВЕРЫ ИХ СТАТИСТИКЕ по ковиду - НЕТ! Согласно статистике ВОЗ смертность от него за ВЕСЬ 2020год была на 17-ом месте в мире! Даже,если,предположить,что ,в результате этих уколов,смертность возросла,что уже говорит,что это за жижа,смертность вряд ли поднялась выше,чем на одно-два места выше,максимум-15е,да хоть 13е,-разве это повод говорить об этом вирусе,как об особо опасной инфекции??? Просто какая-то группа фашистов по всему миру решила провести с нами этакий грандиозный эксперимент,в результате которого ,можно резко сократить людишек на земном шаре,запугав их до ужаса(а,чем,орви?),а остальных загнать в ОГРОМНЫЙ МИРОВОЙ КОНЦЛАГЕРЬ с номерком(QR-кодом) ,а потом и чипом в мозгах,то есть превратить население земли в пугливое тупое стадо,НАВСЕГДА!

  5. 14.07.2021, 23:58
    Гость: А,почему об этом говорит Венедиктов,он-кто?

    Не участвовать ни в каком голосовании,тем более,что никакого такого "закона" нет - использовать людей в опытах и апробации недо исследованной жидкости с генной начинкой.Конец апробации(согласно документам института им.Гамалеи) должен наступить 31 декабря 2022 года.И,только тогда все эти а-ля "менгеле"ОБЯЗАНЫ будут опубликовать прежде в разных доступных печатных источниках результаты своих исследований на крысах и добровольцах,что за результаты у них получились,а не загонять сейчас ,(когда ничего не готово)в "добровольцы" людей,дискриминируя их ,унижая и запугивая. Так что,НИКАКИХ ГОЛОСОВАНИЙ- НЕТ ПРЕДМЕТА,-встретимся в январе 2023 года и поговорим,да,Венедиктов?

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