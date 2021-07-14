В Москве пройдет голосование об обязательной вакцинации

19:52 14.07.2021

Журналист Алексей Венедиктов рассказал, что в Москве вопрос «об обязательности вакцинирования для определенных групп москвичей» собираются вынести на голосование.

По его словам, тем самым Общественная палата проведет тестирование системы электронного голосования перед выборами в Госдуму и узнает мнение граждан по данному вопросу, сообщает «Газета.ru».

Онлайн-голосование по обязательной вакцинации должно состояться уже в конце июля (предположительно 29-30 июля).

Также Венедиктов рассказал, что для тестирования системы выбирались вопросы, «которые действительно волнуют и которые действительно могут быть решены». «Одним из таких вопросов является обязательность вакцинации, то есть не 60%, а 100% для определенных профессией. Уже в законе прописано, что от определенных болезней представители определенных профессий должны вакцинироваться стопроцентно», - сказал он.

Журналист отметил, что в голосовании будет указан список профессий и вопрос о том, каким из этих профессиональных групп нужна обязательная вакцинация. «Мы направим результаты в мэрию [Москвы], которая пишет указы и в Роспотребнадзор, чтобы они приняли к сведению то, что считают люди, а то все решения пока принимаются без учета их мнения. Мы решили это мнение у людей спросить», - добавил он.

По словам Венедиктова, голосование пройдет на сайте «Госуслуг».