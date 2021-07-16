В Свердловской области закрыли 10-й класс из-за плохих результатов ЕГЭ

Чиновники в Свердловской области решили закрыть десятый класс одной из местных школ из-за плохих результатов ее выпускников на Едином государственном экзамене.

Речь идет о школе города Нижние Салды. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, соответствующий приказ директор учебного заведения озвучил на выпускном. Данное решение управления образования директор школы объяснил слабыми результатами прошлогоднего ЕГЭ.

Всех, кто планировал учиться в десятом классе, таким образом, переводят в другую школу на окраине. Это станет для школьников испытанием, так как общественный транспорт в городе ходит редко и на дорогу до учебного заведения будет уходить два часа. 

Родители школьников обратились с жалобой в прокуратуру, которая начала соответствующую проверку. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.07.2021, 10:11
    Гость: Гость

    Доколе егэ будет измываться над детьми? 20 лет издевательств, самоубийств и дебилизма. Целое потерянное поколение в России, на подходе-следующее. Фильм надо снять про этот бардак в российском образовании.

Выбор читателей
«"Режим батьки" не стал устраивать что-то злокозненное. Он просто перестал делать чужие дела»
Путин поддержал идею создания казачьих подразделений в Росгвардии
«Вопрос сегодня не в том, являются ли русские и украинцы одной народностью, а о том, смогут ли они достичь единства в борьбе с поработившим Украину фашизмом»
Возьмет ли Китай Россию на Луну?
Избранное
«Северный Флот» пожалел детей на презентации «2020»
Украина и Закавказье: распад государств, дележ территорий. Часть пятая
Четырехдневная рабочая неделя — самоубийство для России?
Месть Марата Хуснуллина
Бич современного поколения: авитоминоз
«Кто одержал победу в 1991 году, сплясав на останках СССР? Демократы? Капиталисты? Западники? Либералы? Антикоммунисты? Нет – "крысы"».
По миру покатилась волна государственных дефолтов
Минское приземление и двойные стандарты «людей со светлыми лицами»
Война в Карабахе: новые вызовы, новая реальность. Часть 1
Влияние витаминов на наш организм
Италия медленно пробуждается от кошмара