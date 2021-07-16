В Свердловской области закрыли 10-й класс из-за плохих результатов ЕГЭ

09:00 16.07.2021

Чиновники в Свердловской области решили закрыть десятый класс одной из местных школ из-за плохих результатов ее выпускников на Едином государственном экзамене.

Речь идет о школе города Нижние Салды. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, соответствующий приказ директор учебного заведения озвучил на выпускном. Данное решение управления образования директор школы объяснил слабыми результатами прошлогоднего ЕГЭ.

Всех, кто планировал учиться в десятом классе, таким образом, переводят в другую школу на окраине. Это станет для школьников испытанием, так как общественный транспорт в городе ходит редко и на дорогу до учебного заведения будет уходить два часа.

Родители школьников обратились с жалобой в прокуратуру, которая начала соответствующую проверку.