Путин заявил о преодолении последствий пандемии в России

18:10 16.07.2021

Президент РФ Владимир Путин заявил, что последствия пандемии коронавируса в целом в стране преодолены.

«В России реализован целый комплекс мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям», - заявил он во время выступления на неформальной встрече лидеров форума «Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество».

Также Путин добавил, что «все это позволяет нам уже в текущем году уверенно выходить на положительную динамику роста». «Можно сказать, что в целом последствия пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась», - цитирует слова президента «Интерфакс».

При этом Путин также отметил, что Россия готова делиться своими антикризисными наработками, в том числе в рамках министерского диалога по вопросам макроэкономической структурной политики.