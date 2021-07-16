Путин заявил о преодолении последствий пандемии в России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что последствия пандемии коронавируса в целом в стране преодолены.
«В России реализован целый комплекс мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям», - заявил он во время выступления на неформальной встрече лидеров форума «Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество».
Также Путин добавил, что «все это позволяет нам уже в текущем году уверенно выходить на положительную динамику роста». «Можно сказать, что в целом последствия пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась», - цитирует слова президента «Интерфакс».
При этом Путин также отметил, что Россия готова делиться своими антикризисными наработками, в том числе в рамках министерского диалога по вопросам макроэкономической структурной политики.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Три дня назад был кризис - и вот уже преодолели!
Старик Кабаев окончательно в своих грёзах переселится в сказочный дворец.
Интересно, он знает, что дворец хронически не достроен? Или ему уже отчитались, что он был достроен уже на момент закладки фундамента.
Там можно помахать ёршиком за 7000 фунтов, похрустеть французской булкой, и представить как упоительны в России вечера.
стыдоба, омерзение ... у Высоцкого по теме есть песня "Ненависть-Ненависть"...
Ну а пока.. уважение Кинчеву за поступок!
..."Начальник транспортного цеха: Здесь, здесь... Товарищи водители... Наш цех хронически отставал, теперь он хронически обгоняет и задолго до конца встретил Новый год. Водители Ларионов и Кутько, используя один двигатель на две бортовые машины, взялись обслуживать максимальное количество потребителей с одного штуцера прямо в гараже, чтоб напрасно не возить по магазинам... С одной заправки Ларионов и Кутько выезжают с утра на линию и возвращаются в гараж поздно днем, где и ночуют, не заходя домой уже второй месяц, обтирая самосвал ветошью из своих одежд"...
М. Жванецкий
"камандыр" на фото взбледнул с лица как-то.
Старый и мятый. И нос не его.
Непорядок. Сочинским х..рургам надо сделать выговор, чтоб подрехтовали.