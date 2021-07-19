Жителя Курганской области оштрафовали за фейки о вакцинации в соцсетях

20:04 19.07.2021

Жителя Курганской области привлекли к административной ответственности за распространение в социальных сетях фейковой информации о вакцинации от коронавируса, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

По данным следствия, житель Шадринского района 1980 года рождения, являясь администратором нескольких групп в популярных пабликах, разместил недостоверную информацию о последствиях прививок от COVID-19. Полицейским свой поступок он объяснил тем, что тема иммунизации населения сейчас очень популярна и набирает в соцсетях большое количество просмотров и комментариев.

"Рассмотрев собранные сотрудниками полиции материалы административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ «Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан», суд назначил гражданину наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей", — говорится в сообщении.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за распространение заведомо ложной информации, которая привела к тяжким последствиям. Закон в зависимости от тяжести предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 2 млн рублей, а в виде лишения свободы — на срок до трех или пяти лет.