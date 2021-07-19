Жителя Курганской области оштрафовали за фейки о вакцинации в соцсетях

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Жителя Курганской области привлекли к административной ответственности за распространение  в социальных сетях фейковой информации о вакцинации от коронавируса, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

По данным следствия, житель Шадринского района 1980 года рождения, являясь администратором нескольких групп в популярных пабликах, разместил недостоверную информацию о последствиях прививок от COVID-19. Полицейским свой поступок он объяснил тем, что тема иммунизации населения сейчас очень популярна и набирает в соцсетях большое количество просмотров и комментариев.

"Рассмотрев собранные сотрудниками полиции материалы административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ «Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан», суд назначил гражданину наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей", — говорится в сообщении.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за распространение заведомо ложной информации, которая привела к тяжким последствиям. Закон в зависимости от тяжести предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 2 млн рублей, а в виде лишения свободы — на срок до трех или пяти лет.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.07.2021, 22:00
    Гость: во де штрафов можно насшибать!

    Работники производящего «Спутник V» завода в Уфе саботируют вакцинацию
    Марина КАРИМОВА
    На «Фармстандарт-Уфа» оказалось очень много медотводов
    Работники производящего «Спутник V» завода в Уфе саботируют вакцинацию
    В Уфе работники завода ОАО «Фармстандарт-Уфавита» массово саботируют вакцинацию.Это видно из слайда на оперативном совещании в мэрии, которое прошло сегодня,14 июля.На совещании обсудили предприятия,которые показали самые худшие цифры по темпам вакцинации. И антилидером оказался завод,который сам производит вакцину «Спутник V».
    Выяснилось,что работники, численность которых составляет 1650 человек,имеют аж 149 медотводов.Вакцинировались среди них лишь 34%.Как пояснил мэр Уфы Сергей Греков,такого не должно быть,ведь эти работники должны быть образцом,но показывают негативный пример всем остальным.
    Кстати,ОАО «Фармстандарт-Уфавита» уже попадал в скандал с вакциной, связано это было с претензиями к нему от ВОЗ..
    Ниже «Фармстандарта» количество вакцинированных оказалось только в ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов»,там привились лишь 19% от всего числа сотрудников,7 человек получили медотвод.По словам чиновников мэрии Уфы,с директором хлебокомбината постоянно пытались связаться,чтобы провести разъяснительные беседы в связи с низкими темпами вакцинации,но он все время то в командировках,то на выезде.
    Напротив, больше всего вакцинировались в АО «Башспирте» – 70% сотрудников.

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